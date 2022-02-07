نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت أحداث الأسبوع وموعد نزول efootball pes 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت ، انتظر الكثير من الذين يمارسون اللعبة بشكل يومي تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع الجاري. حيث حدثت تغييرات كبيرة في اللعبة وترقيات ممتازة في مستوى اللاعبين من قدرة اللاعب الذي كان في مرتبة B إلى مرتبة A. وكذلك الذين في مرتبة C تم ترقيتهم إلى مرتبة B. كما تم إطلاق EVENT جديد هذا الأسبوع من تحديات ولكن مدتها 3 أيام فقط وليس 6 أيام مثل من قبل. كما تم نزول EVENT MODE المباريات الفردية لمدة ثلاثة أيام فقط أيضا. واليوم سوف نستعرض لكم أحداث الأسبوع من لعبة إي فوتبول بيس 2021 للموبايل. كذلك سوف نعرض عليكم موعد إصدار النسخة الجديدة من لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد من كونامي. وذلك من خلال الأسطر القليلة القادمة.

إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت الأسبوع الحالي

هناك امتيازات عديدة هذا الأسبوع من تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل. وقبل سرد الأحداث يجب أولا تحديث اللعبة عن طريق الدخول عليها وسوف تظهر أـيقونة بتحديث حوالي 7 ميجا حجم ضئيل جدا. ثم النقر على OK. أو بالدخول على جوجل بلاي والدخول على اللعبة والنقر على كلمة تحديث. وبذلك يتم نزول التحديث الجديد من لعبة إي فوتبول بيس 2021 للاندرويد. ويتم الحصول على أحداث هذا الأسبوع من تحديات كثيرة كذلك يتم في إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت إتاحة لعبة مباريات الأيفينت في خلال 3 أيام فقط عكس قبل ذلك كانت في غضون 6 أيام. مما يزيد ذلك من الدخول على اللعبة خلال الثلاثة أيام القادمة للانتهاء من التحديات في لعبة إي فوتبول بيس 2021. ومن مميزات التحديث كالأتي.

يمكن لعب 11 مباراة من أيقونة DAY. والحصول على 100 كوينز مجانية.

تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل تم به الانتقالات الحديثة للأندية وأبرزها ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان. كذلك كرستيانو رونالدو لنادي مانشستر يونايتد.

تم به الانتقالات الحديثة للأندية وأبرزها ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان. كذلك كرستيانو رونالدو لنادي مانشستر يونايتد. كذلك هناك الزي المخصص لكل فريق من بداية الموسم الجديد.

تم نزول لاعبين حديثة في أيقونة BOX DRAW. بجانب الأيكون مومنت من نادي ليفربول الإنجليزي هذا الأسبوع ويترأس اللاعبين ستيفن جيرارد.

موعد نزول efootball pes 2022 موبايل من كونامي

نسخة الجديدة من لعبة إي فوتبول بيس 2022 في العام الجديد يتم البحث عنها بإستمرار. والتي لم يتم نزولها حتى الآن في جوجل بلاي ولا أي منصة أخرى. تقوم بإشاعة خبر نزولها على المنصات مقابل الموافقة على شروط الموقع والتي تسرق بيانات الهاتف المحمول. حيث أن إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد ستكون متاح تنزيلها رسميا على الهواتف في مارس المقبل 2022. وذلك بعد عدة قرارات وتأجيل الإصدار من اكتوبر الماضي 2021. وذلك عبر رسالة إلكترونية من كونامي عبر موقعها الرسمي.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم أحداث الأسبوع من إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت. كذلك أستعرضنا الموعد الرسمي ليتم فيه نزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.