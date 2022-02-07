شاشات سامسونج 2022 ومميزاتها

تستمر الشركة الكورية الأشهر على الإطلاق في إطلاق شاشات سامسونج 2022 والتي أوضحت أنها قامت بدعمها بعدد كبير من المميزات الرائعة والتقنيات التي لم تكن موجودة في أجهزة التلفاز من قبل ،تابعوا هذا المقال لتعرفوا المزيد حول هذا الخبز والمزيد من التفاصيل حول مميزات الأجهزة الجديدة.

شاشات سامسونج 2022

اصدارات الشركة الجديدة لهذا العام:

في العام الماضي قامت شركة سامسونج الأشهر في عالم الإلكترونيات والأجهزة المحمولة بإطلاق أجهزة التلفاز أو شاشات رائعة تعمل بتقنية Mini LED لتكون الأولى من نوعها وقامت بالكشف عنها في فعاليات CES عام 2021.

أما في هذا العام 2022 كانت شركة سامسونج قد صرحت عن إطلاق جيل جديد من الشاشات والتي ستجد بها عدد كبير من البرمجيات والتغييرات الرائعة الموجودة في الشاشة.

صرح المسئولون أن الشاشات ستحتوي على التغييرات الرئيسية الآتية:

ستوفر في الأجهزة الجديدة ميزة Watch Together والتي توفر للمستخدم القدرة على توسيع العرض حتى تكون الرؤية بشكل أوضع وتسسع لعدد أكبر من الأفراد.

يتيح لك الإصدار الجديد تشغيل كاميرا فيديو عن طريق توصيل USB.

يمكنك عبر الشاشة وتوصيلها بالجهاز عمل مكالمة فيديو بصوت واضح وصورة عالية الجودة.

يدعم الجهاز الجديد منصة NFT وهذا لأن شركة سامسونج كانت من أولى الشركات التي توفر لعملائها إمكانية التصفح أو شراء الأعمال الفنية التي يرغبون بها.

شاشات سامسونج 2022 الجديدة:

شاشة MicroLED:

أوضحت الشركة أيضاً أنه سيكون هناك إصدارات جديدة من MicroLED أو أجهزة التلفاز الشهيرة التي تعرف بـThe Wall.

قامت الشركة بإضافة بعض التحسينات على هذا الجهاز فهو سيأتي بدون إطارات.

حجم الشاشة سيكون كبير ويصل إلى 178 إنش.

أوضحت الشركة أيضاً أنه سيكون عدة أحجام من تلك الشاشة فهناك حجم 99 إنش ويوجد أيضاً حجم 110 إنش.

أجهزة MINI LED TV: