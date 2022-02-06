اسعار سيارة رولز رويس جوست بلاك بادج 2022 يبحث العديد من الأفراد محبي السيارات على سيارة تتميز بالتصميم الفخم خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث يعشق أبناء المملكة السيارات الفخمة والرياضية وغيرها من السيارات الأخرى التي تناسب التضاريس المختلفة، وكذلك الصحراء، واستطاعت شركة رولز رويس توفير جميع المواصفات التي يحلم بها هؤلاء الأفراد في السيارات التي تقوم بتصنيعها، وكانت آخر هذه الإصدارات سيارة رولز رويس جوست بلاك بادج التي سنسلط عليها الضوء في السطور التالية.

مواصفات سيارة رولز رويس جوست بلاك بادج

تتميز شركة رولز رويس بتصميم وتصنيع السيارات الفخمة ذات السعر الأعلى، كما أنها أكثر متانة وقوة بين باقي السيارات، وقد جاءت سيارة رولز رويس جوست بلاك بادج بالعديد من المواصفات أبرزها:

تتسم بميزة الانعطافات الحادة التي تجعل القيادة أكثر سهولة خاصة على الطرق السريعة.

تم صناعة عجلات السيارة من ألياف الكربون، كما صنعت الحواف من الألومنيوم للحصول على أعلى أداء، كما أن وزن العجلات خفيف للغاية.

يبلغ وزن السيارة 5000 رطل، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

أبواب السيارة تغلق تلقائيا، ومساند الذراعين بها مسخنة كهربائية.

يتراوح عزم الدوران الخاص بالمحرك ما بين 627، 664 رطل قدم.

تتميز السيارة بوجود نوابض هوائية كبيرة لتقليل خطر انقلاب السيارة عند السير في منعطفات.

محرك السيارة من النوع V12 سعة 6.8 لتر.

اسعار سيارة رولز رويس جوست بلاك بادج

اسعار سيارة رولز رويس جوست بلاك بادج تتواجد سيارة رولز رويس جوست بلاك بادج في المملكة العربية السعودية بفئتين بأسعار مختلفة لهاتين الفئتين، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 1345300 ريال سعودي ( 358308 دولار أمريكي)، بينما تبدأ أسعار الفئة الثانية من 650 ألف ريال سعودي ( 442700 دولار أمريكي).