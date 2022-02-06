طريقه شحن شدات ببجي عن طريق ال id شحن 15000 شدة في ثواني

استطاعت لعبة ببجي أن تحقق شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، فأصبح الجميع يلعبها ويريدون شحنها بالشدات لفتح اسكنات أسلحة أكثر ورفع مستوى الأر بي، فعند شحن اللعبة يمكنك شراء ملابس مختلفة وشراء أكثر من شخصية وسيارات وكثير من الأشياء الأخرى، وانتشرت طرق سرقة كثيرة لشحن اللعبة ولكن عند اكتشاف اللعبة هذا الأمر تقوم بحظر حساب السارق منها لمدة عشر سنوات، ولمعرفة أسهل طريقة لشحن شدات لعبة ببجي تابعوا المقال.

أسهل طريقة لشحن شدات ببجي

بواسطة الخطوات التالية يمكنكم شحن اللعبة بأسهل طريقة:

قم بالدخول على رابط اللعبة الرسمي للشحن وهو pupg midasbuy.

ومن ثم يتطلب منك تسجيل الدخول عليه، ثم ابحث عن pupg mobil 2022.

قم بالدخول على اللعبة بواسطة حسابك الذي تريد شحنه بالشدات.

انقر فوق أيقونة الشدات الموجودة في اللعبة.

ستجد عروض كثيرة ظاهرة أمامك قم باختيار العرض المناسب إليك.

حدد دولتك الموجود فيها، ثم اختر طريقة الدفع التي تناسبك.

تستطيع الدفع أيضا باستخدام حساب جوجل بلاي.

بعد ثواني قليلة ستجد الشدات تم شحنها في حسابك ويمكنك استخدامها كما تشاء.

طريقة لعب لعبة ببجي

اللعبة عبارة عن حرب ينضم فيها ١٠٠ شخص يحاربون للبقاء على قيد الحياة، فكل لاعب يحاول أن يحمي حياته حتى آخر اللعبة، وذلك يكون عن طريق تجميعه للمعدات والذخائر والأسلحة وبعض مشروبات رفع الصحة مثل حقن الأدرينالين، وكل لاعب يتحرك على حسب الخريطة التي أمامه ويحاول أن يحمي نفسه من الزون ومن الأعداء، تتكون اللعبة من خرائط ثلاثة ويكون الاختيار للاعب في أي خريطة يريد أن يلعب، ولكن اللعبة تشكل خطراً كبيراً على الصغير والكبير فهي تأخذ الكثير من وقته كما أنها تنمي روح القتال والشر بداخل من يلعبها، لذا على كل أسرة أن تراقب تصرفات أولادها عند لعب هذه اللعبة.