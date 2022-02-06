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تم إطلاق أول مفتاح رقمي لسيارة Huawei AITO M5 الذكية الذي يدعم تقنية البلوتوث و NFC وتعد هذه السيارة الأولى من نوعها من حيث المميزات التقنية الهائلة للأنظمة التشغيلية بجانب المساحة الداخلية الواسعة.
هواوي تطلق أول مفتاح رقمي للسيارة بتقنية البلوتوث وNFC
أعلنت شركة Huawei بالتعاون مع العلامة التجارية Seres عن تطوير أول سيارة كهربائية هجينة من AITO التي تأتي بتصميم خارجي يحاكي تصميم Porsche Macan مع الإختلاف في المساحة، وتعد سيارة Huawei AITO M5 أول سيارة تعمل بالكهرباء تم إطلاقها في السوق الصيني كما يدعم نظام التشغيل الإتصال مع أجهزة هواوي عن طريق تقنية البلوتوث أو شبكة الإنترنت ، وساعد هذا التطور في سهولة تشغيل السيارة والسلاسة في التحكم بها، وتأتي السيارة بمفتاح رقمي مزود بخاصية الاتصال اللاسلكي عبر تقنية البلوتوث وتقنية NFC التي تدعم تشغيل السيارة في حالة نفاذ البطارية أو عند تعطل تقنية البلوتوث، وتعمل السيارة بإستخدام أجهزة هواوي الذكية الهواتف أو الساعات وغيرها عبر خاصية الاتصال الهوائي.
محرك سيارة هواوي AITO M5
تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، ومحرك كهربائي لضمان أداء مثالي للسيارة، والحفاظ على سلامة المحرك خلال الرحلات الطويلة كما أفادت المصادر أن السيارة سوف تتسارع من 0 الى 100 كيلومتر/ الساعة خلال 4.4 ثانية فقط، والسيارة مدعومة بخاصية الشحن السريع حيث يمكن شحن البطارية كاملة خلال 45 دقيقة مع ضمان أعلى أداء للسيارة.
سيارة Huawei AITO M5 من الداخل
تأتي السيارة بمساحة داخلية كبيرة بالإضافة إلى تزويدها بعدد من التقنيات الذكية التي تم تطويرها للمرة الأولى:
- السيارة مزودة من الداخل بشاشة HarmoniOS الذكية.
- يمكن التحكم في السيارة وتشغيلها بإستخدام ساعة هواوي حيث تدعم أنظمة التشغيل جميع الأجهزة الذكية من شركة Huawei.
- السيارة مدعومة بتقنية التعرف على الوجه.
- إحصائيات وفحص للتعرف على نسبة الإرهاق التي يشعر بها السائق.
- التحديثات التلقائية للخرائط.
- عدد كبير من التقنيات الصوتية غير متصلة بالإنترنت.
- مقاعد السيارة مزودة بخاصية التبريد والتدفئة للسائق والركاب.
- الإضاءة الهائلة للسيارة من الداخل حيث تتكون من 128 لون.
- تأتي السيارة بسقف بانورامي حديث.
- تعرض المعلومات على الزجاج أمام السائق.
- السيارة متاحة الآن في السوق الصيني، سيتم طرحها قريباً في باقي الأسواق خلال الفترة المقبلة.
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