تم إطلاق أول مفتاح رقمي لسيارة Huawei AITO M5 الذكية الذي يدعم تقنية البلوتوث و NFC وتعد هذه السيارة الأولى من نوعها من حيث المميزات التقنية الهائلة للأنظمة التشغيلية بجانب المساحة الداخلية الواسعة.

هواوي تطلق أول مفتاح رقمي للسيارة بتقنية البلوتوث وNFC

أعلنت شركة Huawei بالتعاون مع العلامة التجارية Seres عن تطوير أول سيارة كهربائية هجينة من AITO التي تأتي بتصميم خارجي يحاكي تصميم Porsche Macan مع الإختلاف في المساحة، وتعد سيارة Huawei AITO M5 أول سيارة تعمل بالكهرباء تم إطلاقها في السوق الصيني كما يدعم نظام التشغيل الإتصال مع أجهزة هواوي عن طريق تقنية البلوتوث أو شبكة الإنترنت ، وساعد هذا التطور في سهولة تشغيل السيارة والسلاسة في التحكم بها، وتأتي السيارة بمفتاح رقمي مزود بخاصية الاتصال اللاسلكي عبر تقنية البلوتوث وتقنية NFC التي تدعم تشغيل السيارة في حالة نفاذ البطارية أو عند تعطل تقنية البلوتوث، وتعمل السيارة بإستخدام أجهزة هواوي الذكية الهواتف أو الساعات وغيرها عبر خاصية الاتصال الهوائي.

محرك سيارة هواوي AITO M5

تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، ومحرك كهربائي لضمان أداء مثالي للسيارة، والحفاظ على سلامة المحرك خلال الرحلات الطويلة كما أفادت المصادر أن السيارة سوف تتسارع من 0 الى 100 كيلومتر/ الساعة خلال 4.4 ثانية فقط، والسيارة مدعومة بخاصية الشحن السريع حيث يمكن شحن البطارية كاملة خلال 45 دقيقة مع ضمان أعلى أداء للسيارة.

سيارة Huawei AITO M5 من الداخل

تأتي السيارة بمساحة داخلية كبيرة بالإضافة إلى تزويدها بعدد من التقنيات الذكية التي تم تطويرها للمرة الأولى: