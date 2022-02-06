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عمر شويل - جدة طريقة إسترجاع جهات الإتصال المحذوفة من الهاتف 2022 بدون برامج وداعاَ ضياع جهات الإتصال بعد اليوم، قد تقوم بحذف رقم هاتف شخص ثم تريد إسترجاعه وقد تضغط على زر حذف جهات الاتصال بالخطأ، في حال ضياع أرقام الهاتف أو جهات الإتصال الخاصة بكم، في حالة تم سرقة هاتفك يمكنك الآن إسترجاع جهات الإتصال بسهولة، هذا ما يجعل الكثير منا يبحث عن طريقة إسترجاعها، لذا نتناول اليوم أسهل طريقة إسترجاع جهات الإتصال المحذوفة الطريقة الأولى عبر المزامنة مع Gmail.

إسترجاع جهات الإتصال المحذوفة من الهاتف

الطريقة الأولى يتم فيها النقر على أيقونة الضبط الخاصة بجوالك تظهر عدة خيارات يتم النقر على إعدادات Google تظهر خيارات عديدة من ضمنهم إتصالات الأجهزة، الأمان، الإعداد و الاستعادة، الإعلانات، البيانات و المواصلات، النسخ الإحتياطي، خدمات الحساب و مشاركة على الجهاز و غيرهم، يتم النقر على خدمات الحساب حيث تظهر قائمة بخدمات الحساب التابعة لقوقل منها قوثل فيت، التطبيقات المرتبطة، بحث قوقل و تطبيقات قوقل بلاي.

إسترجاع جهات الإتصال المحذوفة بدون برامج

يتم النقر على مزامنة جهة الاتصال لتظهر نافذة ذو خيارين الأول مزامنة جهات اتصال قوقل تلقائياَ و الثانية الإحتفاظ بنسخة إحتياطية من جهات إتصال الجهاز و مزامنتها، يتم النقر على الخيار الأول مزامنة جهات اتصال قوقل تلقائياَ ثم تفعيل خيار المزامنة تلقائياً حتى يظهر باللون الأخضر، ثم يتم الرجوع إلى القائمة ذو الخيارين و النقر على إدارة الإعدادات، ثم يتم تفعيل الإحتفاظ بنسخة إحتياطية من جهات إتصال الجهاز و مزامنتها.

وداعاً ضياع جهات الإتصال بعد اليوم

يتم بعد ذلك اختيار الحساب الذي يتم نقل بيانات جهات الاتصال عليه، ثم يتم الخروج من الإعدادات و الدخول إلى قوقل وفتح حساب Gmail ثم اختيار الحساب الذي تم نقل البيانات إليه، يتم النقر على المربع أعلى يمين الشاشة و النقر على جهات الإتصال أو Contacts حيث تظهر جميع جهات الإتصال بالأسماء وعند إدخال أي رقم هاتف جديد سوف يتم نقله مباشرة إلى هنا، حيث كانت هذه هي الطريقة الأسهل لإسترجاع جهات الإتصال خلال دقائق معدودة وبدون أي برامج.