اكواد فري فاير 2022 كودات شغالة 100% التحديث الجديد

اكواد فري فاير 2022 هي مجموعة من الكودات التي يمكن الاعتماد عليها من اجل الفوز بالجوائز في اللعبة العالمية free fire، ويتمثل كل كود منها في عدد من الأرقام والحروف التيت عمل على تكوين معا الكود المناسب للاعب من كودات رقصة العرش وكود الاستعادة وغيرها من الاكواد الصالحة للجميع والتي تعمل في صدد حصول اللاعب على الكود المتاح بشكل فوري وسريع مع استبدال الجوائز والفوز بالذهب.

اكواد فري فاير 2022

تقوم شركة جارينا المنتجة اللعبة الشهيرة فري فاير ومن خلال الموقع الرسمي لها وللعبة على أبراز ما هو جديد بصورة دائمة ومستمرة من اكواد فري فاير، حيث يعمل موقع Garena في هذا الصدد بتوفير عدد من تلك الاكواد بصفة متتابعة، من اجل تمكين المستخدم من الحصول على ما يطلبه من سكنات وأسلحة حديثة، ومدمرات ألية تقليدية وحديثة، الإضافة إلى الملابس والخيول، وأيضا الاستمتاع بالرقصات الشهيرة في اللعبة والتي يكون منها رقصة العرش.

اكواد فري فاير 2022 غير مستعمل اليوم

يوجد الكثير من كودات فري فاير الصالحة اليوم والغير مستعملة والتي يكون منها على سيرفر الشرق الأوسط

كود استعادة اللعبة Y7PS IHR6 23H4 .

أيضًا كود بسكار تيتان الأشهر في عالم فري فاير G4DI 126E 4DSS .

كذلك كود فاير باس متمثلا في X90B ISD6 WSFW .

بينما كود رقصة العرش فهو Y76S ILR6 56L1 .

كود رقصة القلب فري فاير: Z1KS 1ET6 43S1.

استبدال كود فري فاير

يمكنك استبدال الاكواد عبر موقع جارينا فري فاير، والفوز بناء على ذلك بعدد من الجوائز والتي يكون منها أعداد مضاعفة من الجواهر.

الحصول عن الذهب والماس، يكون عن طريق الدخول في الموقع الرسمي للعبة فري فاير وهو مركز غارينا الإلكتروني.

كذلك الاستمتاع بالكم الهائل من الجواهر التي يعمل على تقديمها الموقع في أعقاب كتابة البيانات من الاسم والدولة ورقم الهاتف.

كود كريمينال فري فاير