نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكواد فري فاير اليوم الجديد 2022 وصالحة للجميع الشرق الاوسط 100% في المقال التالي
سنقدم أكواد فري فاير اليومية لجميع عشان لعبه فري فاير، حيث لا يستغنى ألاعبين عن الهداية والجواهر التي تقدمها اللعبة باستمرار، وسنعلمك عن كيفيه الحصول على الاكواد بنفسك وكيفيه استخدامها، حيث حصلت اللعبة عن أفضل لعبه أكشن ومغامرة من خلال متجر جوجل بلاي عام 2019، ومازال ايضا في 2021 في الصدارة ومن افضل الألعاب.
أكواد فري فاير
أذا أردت استخدام أكواد الاسترداد، يجب على المستخدم التأكد من بعض الأشياء. ويتضمن ذلك ربط حساب Free Fire بحساب وسائل التواصل الاجتماعي، اي يعني يجب حساب اللعبة أن يكون مربوط من خلال الفيس بوك أو غيرها من وسائل التواصل. حيث تأتي رموز الاسترداد مع وقت انتهاء الصلاحية. سيكون من المثالي استرداد الرموز في أقرب وقت ممكن.
أكواد سكنات فري فاير
- FXG6 6P6M QBFP
- F48J MY5H 9JZP
- F8GF K9TQ WGBA
- FA43 WKIF 4B6A
- FQ73 K0ZK M6MC
- F8PC 53UR 6CP7
- FGPT KXE6 HM7I
أكواد استرداد فري فاير
|80000 كود الماس
|MJTFAER8UOP21
|بطاقة النخبة والتعبئة المجانية
|BHPOU82021NHDF
|صندوق نهب مقاتل العدالة والمخربين أسلحة التمرد
|FFGTYUO21POKH
|حيوان أليف مجاني
|DDFRTY2021POUYT
|شخصية dj alok
|SDAWR88YO21UB
أكواد أطلاق النار
- FQ73 K0ZK M6MC
- FA43 WKIF 4B6A
- F8GF K9TQ WGBA
- F48J MY5H 9JZP
- FXG6 6P6M QBFP
- FSDR-X4AE-QD2V
- FB5F 8ZY5 VU26
- FF76 5YDE RT6C
- FNI8 745T YGVC
- FB8V 76CT 5RFG
- FA4Q RG2R T1OH
- F7VD BUG6 74VG
طريقة الحصول علي أكواد بنفسك
- اولا ربط حسابك في فري فاير بحسابك على Facebook أو Twitter أو Google أو Apple أو Huawei أو VK. لان لا يمكن استخدام رموز الاسترداد أثناء اللعب في وضع الضيف (غير مسجل).
- ثانيا ثم قم بزيارة الموقع الرسمي للعبة مركز قارينا فري فاير لاسترداد الرمز.
- ثم سجّل الدخول باستخدام حسابك علي الموقع الاجتماعية المرتبط بلعبتك.
- ثالثا ثم انسخ رمز الاسترداد والصقه في المربع المخصص لذلك. انقر فوق تأكيد لإكمال العملية.
- رابعا سيتم إرسال التأكيد إلى بريدك داخل اللعبة. تحلى بالصبر إذا لم تظهر المكافآت على الفور لأن بعض العناصر قد تستغرق ما يصل إلى 24 ساعة لتنعكس.
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