نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأفضل طرق شحن شدات ببجي موبايل 2022 بخطوات آمنة على حسابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجى 2022، هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجى بعضها قانونية وبعضها غير مشروعة، كما أن هناك طرق شحن عن طريق دفع مقابل مادي وطرق يمكنك من خلالها الحصول على شدات ببجى بشكل محاني وذلك عن طريق بعض المواقع التي تعتمد على جمع النقاط بعد أن تطلب منك إتمام بعض المهام وبعدها تحصل على نقاط يمكن تحويلها إلى شدات، فإذا كنت تريد أن تعرف أهم الطرق المختلفة لشحن شدات ببجى موبايل تابع هذا المقال والشرح بالأسفل.

شحن شدات ببجى عن طريق ID

من أشهر الطرق المعروفة لشحن شدات ببجى والتي يعتمد عليها كثير من اللاعبين هى شحن الشدات من خلال ID أو رصيد الهاتف، ومن أكثر المواقع التي تقدم هذه الخدمة هو موقع Pupg Midasbuy والذي يقدم أسعار مناسبة وعروض مذهلة عن شحن الشدات.

استخدام مواقع شحن شدات ببجى مجانا

يعد موقع oonoo من المواقع الشهيرة التي تمكنك من شحن شدات ببجى بشكل مجاني من خلال إتمام بعض المهام التي يطلبها منك الموقع مثل تحميل تطبيقات على هاتفك أو مشاهدة بعض الفيديوهات والإعلانات، دعوة أصدقائك لتسجيل الدخول إلى هذا الموقع، ومع إتمام كل مهمة تحصل على عدد من النقاط التي تقوم بتحويلها إلى شدات مجانا، وأهم ما يتميز به هذا الموقع هو المصداقية العالية وسهولة استخدامه وهو ما دفع معظم المستخدمين إلى الاعتماد عليه فى شحن الشدات.

أصدق تطبيقات شحن شدات ببجى مجانا

هناك أيضا بعض التطبيقات التي يمكن للاعبين استخدامها فى شحن الشدات والتي تعمل بنفس طريقة المواقع المجانية وهى أن تتطلب منك بعض المهام من تحميل تطبيقات على هاتفك ومشاهدة الإعلانات والإجابة على بعض استطلاعات الرأي والإحالة إلى أصدقائك لتحميل التطبيق واستخدامه، وبعد ذلك يتم حصولك على نقاط يتم تحويلها إلى شدات ببجى مجانا.

شراء بطاقة Royale Pass

من بين طرق شحن شدات ببجى هى شراء بطاقة رويال باس بعد دفع مقابل $10 فى المرة الأولى وبعدها تحصل على بعض الهدايا والمكافآت بعد إتمام بعض المهام والحصول على النقاط.