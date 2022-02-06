نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت تغييرات كبيرة وموعد نزول efootball pes 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت ، التحديث الذي ينتظره محبي لعبة إي فوتبول بيس 2021 بجانب التحديثات الأسبوعية. حيث يتم تحديث اللعبة بنظام متطور كبير وإضافة مميزات كبيرة في هذا التحديث مما أدي ذلك قضاء وقت أكبر داخل اللعبة والاستمتاع بالمنافسة القوية في المباريات. كما أن تقدم شركة كونامي اليابانية مميزات كبيرة لخلق أجواء تنافسية. واليوم سوف نعرض عليكم أحدث ما توصل إليه هذا التحديث وسوف نقوم بعرض أهم الهدايا المجانية والأيكون مومنت المنتظر لأقوى لاعبين العالم. كذلك سنعرض لكم موعد نزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد من كونامي.

إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت 2022

تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل الذي أطلقته شركة كونامي مؤخرا يتم الدخول على اللعبة. سوف يتم ظهور أيقونة بتثبيت تحديث جديد بحجم 450 ميجا بايت. يجب النقر على الأيقونة OK وسيتم تحديث إي فوتبول بيس 2021 أتوماتيكيا. وينصح بعدم غلق اللعبة أثناء التحميل حتي النهاية. وفي حالة عد وجود اللعبة يجب تنزيل اللعبة من خلال جوجل بلاي مجانا ويتم فتحها والنقر على تحديث أيضا وسوف يتم نزول إى فوتبول بيس 2021 بالتحديث كاملا. ومن مميزات التحديث كالتالي.

أولا الفوز بعدد كبير من الكوينز المجانية بجانب عروض مخفضة مدفوعة للحصول عليها.

كذلك أحدث الأنتقالات التي تم في سوف الانتقالات أول الموسم الحالي.

إضافة الملابس الجديدة لكل فريق المخصصة للموسم الجديد.

كما تم إضافة جرافيك متطور يشبه البلاي ستيشن في اللعب.

تحديث إي فوتبول بيس 2021 موبايل يضم أيضا أيكون مومنت هذا الأسبوع من فريق ليفر بول الإنجليزي. كذلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المعتزلين في أيقونة BOX DRAW.

موعد نزول efootball pes 2022 موبايل

يبحث أيضا محبي اللعبة عن ترقية إصدار 2021 إلي لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد والذي حتى الآن لم يتم إصداره. حيث يتم إصدار efootball pes 2022 في هذا العام الجاري تحديدا في مارس المقبل 2022. وجاء هذا الموعد رسميا من كونامي بعد عدة تأجيلات حدثت منذ اكتوبر الماضي 2021. ولا صحة لما هو متداول الآن أنها تم إنزالها رسميا.

والآن لفد تعرفنا سويا عن كيفية إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت من كونامي. كذلك أهم المميزات التي تتصدر التحديث. كذلك تعرفنا أيضا عن الموعد الرسمي لإصدار لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.