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عمر شويل - جدة حل مشكلة تلف بطاقة الذاكرة للهواتف وعدم شحن البطارية بسهولة بالغة، نقدم لكم اليوم طريقة حل مشكلتين غاية في الأهمية وتقابلنا كثيراً أثناء استخدامنا المعتاد للهواتف الذكية، فقد تتوقف بطارية الهاتف عن الشحن فجأة ونتوقع أن المشكلة لا يمكن حلها في المنزل، ولكن في الواقع هناك طريقة نتناولها اليوم تفصيلاً يمكنك من خلالها حل تلك المشكلة مادام ليس هناك إنتفاخ في البطارية. كما نتناول طريقة سهلة لتصليح الميموري كارد الذي لا يعمل بعد مرور وقت عليه ونتوقع أنه لا يمكن استعادة محتوياته. إليكم طريقة سهلة لتصليح كارت الميموري والبطارية التي لا تشحن في منزلكم بكل سهولة.

حل مشكلة عدم شحن بطارية الهاتف

عندما يتوقف الهاتف فجأة عن الشحن رغم التأكد من من أن البطارية بحالة جيدة أي أنها ليست منتفخة ولا يوجد بها مشاكل، عادة عند حدوث تلك المشكلة يظهر أمامك احتمالين الأول أن تكون المشكلة في البطارية والاحتمال الثاني هي وجود مشكلة في الموصل بين البطارية و اللوحة الأم، ويرجع هذا السبب إلى تراكم الأتربة لذا عليك حك الموصل بين بطارية الهاتف واللوحة الأم بألة حادة للتخلص من الأتربة والشوائب. كل ما عليك هو إستخراج البطارية ثم حك أقطابها بإستخدام ألة حادة، وإذا لم تفلح الطريقة من المرة الأولى يمكنك تكرار العملية مرة أخرى ثم تجربة شحن بطارية الجوال مرة أخرى..

حل مشكلة تلف بطاقة الذاكرة للهواتف

هل هناك طريقة لاصلاح الميموري كارد او ما نسميه بذاكرة التخزين الخارجية للهاتف؟، إذا وجدت أنه عند إدخال كارت الميموري على الهاتف أو التابلت أن الجهاز لا يتعرف عليها ولا يتم قرائتها، فالسبب وراء ذلك هو أن اللوحة الأم التي يتواجد بها عدة مركبات مع مرور الوقت تبرد و لا تقوم بعملها على أكمل وجه. لحل تلك المشكلة يتم في البداية تسخين المنطقة السوداء من الميموري كارت وليست الذهبية وذلك لتنشيطها مرة أخرى، عن طريق إستخدام شعلة خفيفة لمدة لثانية واحدة.

في الخطوة التالية وبإستخدام ألة حادة يتم حك الجزء الذهبي أو الأسنان الموجودة في بطاقة الذاكرة؛ وذلك للتخلص من الأتربة والشوائب المتراكمة عليها، ثم بعد ذلك يتم إدخال بطاقة الذاكرة في المكان المخصص لها في الهاتف الذكي أو التابلت ثم إغلاق الهاتف وإعادة تشغيله مرة أخرى، هذه الطريقة مًجربة ومضمونة 100% إذا كانت المشكلة في الأتربة المانعة لتوصيل البطاقة، وبعد تشغيل الجهاز مرة أخرى نلاحظ تعرفه على ذاكرة التخزين الخارجية للهاتف واستعادة محتوياتها من جديد.