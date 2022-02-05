طريقة إلغاء العلامة الزرقاء في الواتساب علامة رؤية الرسائل “seen” منعاً للحرج

يبحث الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الواتساب عن إلغاء العلامة الزرقاء في الواتساب وإلغاء رؤية الرسائل والتي تسبب الاحراج لدي الجميع عند رؤية الرسالة والطرف الآخر قد رأها ولم يرد عليها بسبب الانشغال في العمل أو بسبب بعض الأمور التي ربما تسببت في نسيان الرد مما سبب له بعض اللوم والحرج ولذلك إليك طريقة رؤية الرسائل في الواتساب الأخضر القديم وليس الذهبي الذي يتميز بتلك الخاصية في رؤية الرسائل دون علم الآخرين فطريقة رؤية الرسائل في الواتساب الأخضر دون علم الآخرين باتباع التعليمات التي سوف يوضحها المقال.

طريقة إلغاء العلامة الزرقاء في الواتساب

في البداية لخطوات قراءة رسائل الواتس دون معرفة المرسل يجب تحميل أخر إصدار وأحدث نسخة من تطبيق واتساب علي الجوال.

وبعد ذلك يتم فتح التطبيق والضغط علي الثلاث نقاط بالأعلى لإظهار خيار الإعدادات “setting” ثم النقر عليه.

وأيضاً بعد فتح قائمة الإعدادات يتم الضغط علي خيار خاصية الحساب “account”.

ثم يتم الضغط علي خيار إلغاء تفعيل مؤشرات قراءة الرسائل read receipts”.

وأخيراً يتم إلغاء التطبيق وفتحه مرة ثانية وبذلك الانتهاء من خطوات قراءة رسائل الواتساب دون معرفة المرسل عن طريق إلغاء علامة مشاهدة رسائل الواتساب الزرقاء.

ميزه مراسلة جهات اتصال محددة في الايفون iphone “ميزة التركيز”

حيث أطلق فيس بوك وفق صحيفة “sun” البريطانية تطبيق ميزة أو ميزة ميزة الجديدة أثناء وضع التركيز تصفية الإشعارات والتطبيقات علي ايفون والتي تمكن المستخدم من ضبط جهازه علي تركيز معين كعدم الإزعاج الشخصي أو النوم وتجعل هذه الميزة أنه يمكن للشخص أثناء تفعيل خاصية التركيز أن يستقبل ويرسل إشعارات إلى الجهات المحددة من الاتصال.

كيفية إخفاء الظهور في واتساب لعدد من جهات الاتصال

ينتظر الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب إطلاق خاصية إخفاء الظهور عن أشخاص محددين في جهات الاتصال كما نوهت الكثير من الصحف المختصة بالتكنولوجيا وتأتي تلك الميزة أو الخاصية المرتقبة والتي ينتظرها الجميع حيث يتم تحديد جهات اتصال لا يمكنها معرفة أن المستخدم متصل بدلاً من أخفاء الظهور عن جميع جهات الاتصال.