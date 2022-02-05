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كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 و خطوات الشحن في PES eFootball الجديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 و خطوات الشحن في PES eFootball الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 هو السؤال الهام لكافة عاشقي لعبة الساحرة المستديرة وذلك بعد أن تم تحديث وتطوير . efootball pes 2022 Konami الجديدة . التي تعمل الآن علي كافة الهواتف المختلفة والأنظمة الخاصة بنظام التشغيل علي الهاتف . كما أن الحصول علي كوينز في بيس 2021 لكي ما يتم الاستمرار في المنافسة داخل اللعبة . وأيضاً لعمليات الشراء المستمرة للاعبين لذلك عملية شحن كوينز PES 2021 Mobile . أمر لا غني عنه في اللعبة ويتم شراء اللاعبين علي طريق الكوينز عبر قائمة BOX DRAW وذلك لأي لاعب أعتزل اللعب بشكل رسمي . كذلك شحن كوينز PES 2021 Mobile النسخة الجديدة أمر لا بد من توافره داخل اللعبة والذي سنتعرف علي الطريقة الخاصة . بشحن كوين efottball pes اليوم بالمقال .

كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 بشكل مضمون

هناك بعض المواقع التي تروج لفكرة شحن كوينز PES 2021 Mobile النسخة الجديدة . والتي تكون مضللة وليست صحيحة ولكن عبر الخطوات التي سنعرضها يمكنكم الحصول علي 600 أو 100 كوينز في لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة كالآتي :-

  1. في بداية الأمر يجب عليك تثبيت efootball pes 2022 Konami عبر المتجر الرسمي ودفع ثمنها قبل التثبيت .
  2. كما بعد التثبيت سيقوم الموقع بعرض الحصول علي GB أو هدايا يتم منحها لك بشكل يومي من إي فوتبول بيس .
  3. كذلك يتم الدخول علي موقع اللعبة مرتين أسبوعياً ليتم شحن كوينز PES 2021 Mobile النسخة الجديدة . في المرة الأولي بعدد 10 كوينز حتي اليوم الخامس واليوم السادس يتم الحصول علي 20 كوينز . ويتم زيادة العدد كلما زاد الدخول علي الموقع
  4. كذلك يزداد عدد الكوينز في لعبة إي فوتبول بيس 2021 ليصل في بعض الأوقات إلي 400 كوينز أو أكثر في الشهر الواحد .
  5. تلك الطريقة الخاصة بالحصول علي كوينز في بيس 2022 تتم بشرط الفوز في المباريات اليومية . التي يتم لعبها في PES 2021 Mobile .
  6. أذأ ما كانت رغبتك في شحن كوينز PES 2021 Mobile بشكل يومي يجب الاستمرار في لعب المباريات . المختلفة في الدوريات المتاحة علي بيس 2022 .

كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 عبر عربة التسوق بالمتجر الرسمي

PES eFootball تتيح شحن كوينز PES 2021 Mobile النسخة الجديدة بعد أن تم تحديث النسخة الأخيرة . من شركة KONAMI وأتاحت منح لاعبيها كوينز في نسخة لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة بالخطوات التالية :-

  • يتم تسجيل الدخول علي اللعبة في المتجر بحسابك الخاص ويتم الضغط علي عربة التسوق في الصفحة الرئيسية .
  • كما من خلال قائمة إي فوتبول بيس 2022 موبايل وخانة MY CLUB COINS يتم الضغط عليها . ستجد عرضين مختلفين في القائمة العرض الأولي يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile بسعر 4.50 ريال سعودي . ذلك مقابل 300 كوينز .
  • كذلك بجانب العرض الثاني علي المتجر وهو الحصول علي 740 كوينز مقابل سعر 12.50 ريال سعودي .
كيف تحصل علي كوينز في PES 2021
إي فوتبول بيس 2022 موبايل

موقع شحن كوينز Pes 2021 شركة كونامي بعد التحديث الأخير علي اللعبة

بعد أن تم الإجابة علي سؤال كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 بالطريقة المدفوعة من المتاجر الرسمية . نعرض خلال السطور القادمة الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجاناً وتلك الطريقة التي تتيحها شركة KONAMI . لكي ما يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile النسخة الجديدة بعدد يصل إلي 1000 كوينز . وذلك عبر أن تقوم بالتسجيل علي موقع كونامي الرسمي وأتباع الخطوات من الصفحة الرئيسية عبر القائمة الخاصة بعروض الكوينز . في نسخة efootball pes 2022 Konami الجديدة التي تم تحديثها مؤخراً .

كيف تحصل علي كوينز في PES 2021
efootball pes 2022 Konami

كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 وذلك لكافة أنواع هواتف أند رويد المختلفة والتي تم عرض تفاصيلها . داخل المقال اليوم وفيما يخص الطريقة الخاصة في الحصول علي كوينز في بيس 2021 للكمبيوتر . سوف نوافيكم في الأيام القادمة بقال لهذا الأمر .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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