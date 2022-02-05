أفضل تطبيق لشحن شدات ببجي موبايل 2022 مجاناً يجعلك تحصل على عدد هائل من pubg shdat

بحث كثير من اللاعبين عن أفضل تطبيق لشحن شدات ببجي موبايل، وذلك حتى يتم شحنها بكل سهولة إلى جانب وجود التطبيقات المجانية مثل تطبيق الموقع الرسمي للعبة وذلك لكي نحصل على كثير من الشدات، حيث يعلم كثير من اللاعبين بأن شحن هذه الشدات أمرا ضروريا للغاية حتى نحصل على الملابس والامتيازات والمعدات وسوف نتحدث عن أفضل تطبيق من خلال هذا المقال.

أفضل تطبيق لشحن شدات ببجي موبايل 2022

نجد أنه يتعرض كثير من اللاعبين إلى مواقع كثيرة مزيفة لا تقوم بشحن شدات ببجي حيث قامت الشركة العاملة على اللعبة بتوضيح هذه المواقع على فيديو على اليوتيوب، وقامت الشركة أيضا بتخصيص تطبيق مجاني لشحن الشدات وهو تطبيق ezcash وسوف نتعرف على خطوات التطبيق لشحن الشدات من خلال النقاط التالية:

ندخل إلى جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد.

نقوم بكتابة اسم التطبيق في سجل البحث.

يظهر لنا التطبيق نقوم بالضغط عليه.

نضغط على تحميل التي توجد في المربع الأخضر.

نقوم بعد ذلك بالضغط على فتح للتطبيق.

نقوم بتجميع النقاط داخل التطبيق عن طريق سماع فيديوهات.

ونقوم بتجميع النقاط أيضا عن طريق اتباع التعليمات التي يطلبها منا التطبيق مثل القيام بلعب ألعاب صغيرة أو الرد على استبيانات معينة.

يتم تبديل هذه النقاط بشحن الشدات.

وبذلك قد تمت شحن الشدات من خلال التطبيق.

طرق شحن شدات ببجي مجانا من خلال موقعها

بعد أن تعرفنا على أفضل تطبيق لشحن شدات ببجي موبايل نتعرف الآن على شحن شدات ببجي موبايل مجانا من خلال الموقع الخاص بها.

على اللاعب أن يقوم بإدخال اسمه داخل لعبة ببجي التي يقوم بلعبها.

يقوم بالضغط على كلمة أبدا.

لا يجب أن يدخل أي معلومات أخرى مثل كلمة مرور ثم يلاحظ شحن الحساب الخاص بك على لعبة ببجي بطريقة مباشرة.

بعد التأكد من صحة الاسم يقوم اللاعب باختيار المنصة التي يلعب عليها سواء كانت موبايل أو بيسي أو بلايستيشن.

يحدد اللاعب بعد ذلك عدد الشدات التي يريد أن يشحنها.

يختار اللاعب شحن شدات ببجي مجانا.

ينتظر عدة ثواني وسوف يلاحظ شحن الشدات التي يريدها قد تمت بنجاح وأرسلت إلى اللعبة مباشرة فعندما يقوم بفتح اللعبة سوف يجدها.

ملحوظة: أن شحن هذه الشدات يتم من خلال الجهات الراعية والمناحين للموقع الرسمي للعبة.