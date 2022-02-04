سعر ومواصفات Samsung Galaxy A3 2016 وعيوبه

شركة سامسونج احدي شركات صناعة الهواتف الذكية في العالم وهي شركة كورية الأصل، حيث أطلقت هاتفها الذكي في عام 2016 م، ويأتي ذلك الهاتف بالكثير من الإضافات الفوق رائعة عن الإصدارات التي تسبقه، فقد نلقي لكم الضوء الآن علي مواصفات ذلك الهاتف وما يتميز به، كما نعرفكم علي العيوب الموجودة به والسعر المتوفر.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A3

الهاتف يدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الرابع، ويدعم أيضاً شريحتين اتصال نوعهم نانو سيم.

حجم الشاشة 4.7 بوصة وهي نوعها سوبر أموليد.

الشاشة تشغل 69% من مساحة الوجهة الأمامية.

الهاتف به تقنية Corning Gorilla Glass 4 لحماية الشاة وظهر الهاتف من الخدوش والصدمات.

عرض الهاتف 720 مم والطول 1280 مم، بينما الوزن 132 جرام، كثافة البكسلات 312 في النقطة الواحدة.

يدعم الهاتف اللمس المتعدد.

نظام التشغيل Lollipop v5.1.1 ويمكن التحديث إلي نظام التشغيل Marchmallow v6.0.1.

المعالج رباعي النواة Snapdragon 410 ويعمل بتردد 1.5 جيجا هرتز.

ذاكرة الهاتف الداخلية بسعة 16 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 1.5 جيجا رام، ويدعم الهاتف إضافة كارت ميموري في مكان الشريحة الثانية.

البطارية بسعة 2300 ملي أمبير.

الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل مدعومة بفلاش، أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل.

فتحة عدسة الكاميرات 1.9

الهاتف به ميكروفون لإزالة الضوضاء والإزعاج أثناء التحدث والمكالمات.

ألوان الهاتف: اللون الأسود، اللون الأبيض، اللون الذهب، اللون الوردي.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A3

بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة ولا تصلح للتغير.

البطارية لا تدعم الشحن السريع أو الشحن اللاسلكي.

الكاميرا الخلفية بارزة عن إطار الهاتف مما يعرضها ذلك للخش والصدمات وربما الكسر.

يدعم الهاتف تزويد مساحة التخزين الداخلية بكارت مميوري خارجي، ولكن في تلك الحالة لابد من الاستغناء عن شريحة الاتصال الثانية.

الهاتف ليس به لمبه إشعارات كما في باقي الهواتف.

ذاكرة الهاتف 16 جيجا بايت، وذلك قليل جداً بالنسبة للتطبيقات والألعاب.

سعر الهاتف عالي جداً بالنسبة للقيمة التي يقدمها والإمكانيات الموجودة به.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي ايه 3 (2016)