الحصول علي 600 كوينز في بيس 2021 مجانا بادر بإضافة الكوينز في حسابك الآن

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عمر شويل - جدة الحصول علي 600 كوينز في بيس 2021 ، الآن لا تفوتك تلك الفرصة التي يجب أغتنامها لبناء فريقك القوي وتحسين ترتيبك العالمي بين عمالقة محبي لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. حيث يقف البعض مستسلما لضعف الفريق وعدم المنافسة على مراكز متقدمة في ترتيب اللعبة. والآن لدينا الحل الذي سينقذ الترتيب الخاص بك. وهو شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بطريقة شرعية. وذلك لبناء فريق متكامل والحصول على أقوي اللاعبين من الأيكون مومنت داخل اللعبة حيث أن كل لاعب من أيكون مومنت يمكن الحصول عليه بقمة مائة كوينز. وللحصول على الكوينز يتطلب أستيفاء بعض الشروط والتي قمت بتجربتها أنا شخصيا من اللعبة وذلك قمت بإضافة لحسابي ما يقرب من 600 كوينز مجانا. واليوم سوف نعرفك كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا بطريقة رسمية. فتابعوا معي الفقرات التالية لحصول عليها بنجاح.

الحصول علي 600 كوينز في بيس 2021 مجانا

يجب ألا تنزعج من العنوان لأن نحن لا نقوم بترويج أخبار مضللة لكسب الغير المشروع. مثل بعض المواقع الأخرى التي تضلل الزائر. للدخول وشحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا عن طريق الأي دي. كما يتم سرقة محتويات هاتفك بالموافقة على شروطهم. والآن لدينا الحل الجذري الذي سيمنحك الحصول علي كوينز في بيس 2021 أقل شئ 500 كوينز مجانية. حيث لدينا الطريقة الرسمية بدون الدخول على أي تطبيق لزيادة عدد الكوينز. بل من داخل اللعبة ويجب متابعة الخطوات التالية فقط التي قمنا بتجربتها على حسابي الشخصي.

في حالة عدم تواجد اللعبة على الجوال يجب أولا تنزيلها من متجر جوجل مجانا من شركة كونامي.

كذلك في حالة وجود اللعبة يجب فتح اللعبة بشكل يومي بدءا من يوم الاثنين حتي الأحد الذي يلي يوم الاثنين.

عند فتح اللعبة سوف يخيرك نظام اللعبة بين هدايا يومية وهي عملة GP أو شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. وذلك بقيمة يومية 10 كوينز ويوم السبت وهو اليوم السادس 20 كوينز وأخر يوم وهو الأحد 30 كوينز. مما يعطيك كوينز إجمالية مائة كوينز مجانية أسبوعيا.

مجانا. وذلك بقيمة يومية 10 كوينز ويوم السبت وهو اليوم السادس 20 كوينز وأخر يوم وهو الأحد 30 كوينز. مما يعطيك كوينز إجمالية مائة كوينز مجانية أسبوعيا. الحصول علي 600 كوينز في بيس 2021 مجانا. نعم 600 وليس 400 بإضافة 100 كوينز أسبوعية فقط. بل هناك أيضا التحديات والمباريات من خلال اللعب من أيقونة CAMPAIN. حيث يتم الحصول على كل مبارتين على 10 كوينز بشرط الفوز بهما. كذلك كيف تحصل على كوينز في PES 2021 إضافية من خلال أستخدام التيكيت للاعبين لتقوية نقاط الضعف. وبعد أستخدام عدد من التيكيت يتم إضافة كوينزات مجانية في الأرشيفمينت.

شحن كوينز PES 2021 Mobile بعد التحديث 2022

لقد تعرفنا على كيفية الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. والآن سوف نتعرف على طريقة أخرى تم أطلاقها بعد التحديث الجديد 2022. حيث أطلقت KONAMI. بعض من الخصومات في متجر الكوينز داخل اللعبة حيث لا يتم الحصول علي 600 كوينز في بيس 2021 فقط بل يتم الحصول على 740 كوينز فورية بعد دفع قيمة 50 جنيها مصريا. وذلك يتم الدخول على عربة التسوق ومن ثم النقر على أيقونة MY CLUB COINS. كذلك هناك يمكن شحن كوينز PES 2021 Mobile بمبلغ 17 جنيه فقط والحصول على 400 كوينز بدلا من 100 كوينز فقط. بادر الآن بعد إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت بات الأمر سهلا.

عزيزي القارئ لقد تعرفنا سويا على كيفية الحصول علي 600 كوينز في بيس 2021 بطريقة مجانية رسمية. كذلك تعرفنا على كيف تحصل على كوينز في PES 2021 بعد تحديث إى فوتبول بيس 2021 سيسون أبديت لعام 2022 بطريقة مدفوعة وعرض أفضل خطوات مدفوعة وأمنة للحصول على كمية من الكوينز المناسبة لجلب اللاعبين ذو القدرات الكبيرة لترقية ترتيب الفريق الخاص بك. نتمنى لك استمتاع بالمباريات والمنافسة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.