مواصفات هاتف Samsung Galaxy C7 وما عيوب الهاتف

هاتف Samsung Galaxy C7 احدي هواتف سامسونج المعلن عنهم في عام 2016 م وبالتحديد في شهر مايو، فقد تم إطلاق الهاتف في السوق في شهر يونيو لعام 2016 ليعد من أكثر الهواتف منافسة من بين الهواتف لإمكانياته الفائقة ومساحته المطلوبة، فقد نقدم لكم اليوم مواصفات هاتف وما العيوب الموجودة في الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy C7

يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع، ويدعم شريحتين اتصال نوعهم Nano-SIM.

الهاتف يزن 169 جرام، بينما الأبعاد الخاصة به 156.6*77.2*6.8 مل م.

نوع شاشة الهاتف Super AMOLED Capacitive وتدعم خاصية تعدد اللمس.

قياس الشاشة 5.7 بوصة والدقة بها 1080 بكسل في 1920 بكسل، أما الجودة نوعها FULL HD.

معدل كثافة بكسلات الشاشة 386 بكسل لكل إنش.

تصميم الهاتف من المعدن المتين.

الكاميرا الخلفية للهاتف تعتبر الكاميرا الأساسية، دقتها 16 ميجا بكسل، فتحة العدسة بقياس 1.9 F، وتدعم الفلاش الثنائي من النوع ليد.

الكاميرا الخلفية تدعم الضبط التلقائي للصور، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل.

الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9 F.

معالج الهاتف من النوع كوالكم ثماني النواة بتردد 2 جيجا هرتز مع معالج رسومي من النوع Adreno 506.

نظام التشغيل الخاص بالهاتف الإصدار السادس من نظام التشغيل اندرويد مارشيمللو.

الهاتف يدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحن 58% من البطارية في نصف ساعة.

إصدارات الهاتف تختلف في الذاكرة الأساسية، وهما 32 جيجا بايت، و 64 جيجا بايت، أما الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام.

الهاتف يوجد به راديو أف أم.

يدعم الهاتف تزويد المساحة عبر كارت ميموري خارجي.

الهاتف به مستشعر لقراءة البصمة.

بطارية الهاتف من النوع ليثيوم أيون وسعتها 3300 ملل أمبير ولا تقبل الإزالة.

يدعم الهاتف خاصية Game Launcher.

الهاتف به خاصية لمنع الضوضاء أثناء التحدث والمكلمات.

سعر هاتف سامسونج سي 7 في السعودية 1350 ريال، أما في مصر بسعر 7200 جنية.

عيوب هاتف Samsung Galaxy C7