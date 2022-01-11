نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل GTA فايس سيتي للاندرويد النسخة الأصلية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل GTA فايس سيتي لم تحتاج سوى بضعة دقائق قليلة، لتنزيل اللعبة والتمتع بها، والاستمتاع بعالم كبير من الأكشن والإثارة، من خلال الاستمتاع بقيادة السيارات الفارهة، في مختلف شوارع المدينة، والمدن الساحلية، بالإضافة إلى قيادة الدراجات النارية، وأداء بعض المهمات، وقتل الكثير من أفراد العصابات الأخرى، وتعد لعبة grand theft auto فايس سيتي، هي من أول إصدارات اللعبة من قبل شركة روك ستار جيم، والتي تم إصدارها عام 2001م، على جميع الأجهزة المكتبية، التي تعتمد على نظام تشغيل ويندوز، كما أن اللعبة تحمل اسم آخر وهي لعبة حرامي السيارات، حيث أنها تعتمد في الأساس على جرائم السطو والسرقة

طريقة تحميل GTA فايس سيتي للاندرويد

تعد لعبة GTA للاندرويد منتشرة بشكل كبير على جميع منصات الألعاب، وتحميلها بشكل مجاني، تقوم كلمة مجاني بلفت انتباه العديد من الزوار إلى تلك المواقع الغير صحيحة.

حيث يقوم الموقع تلقائياً بإظهار بعض الرسائل التي تنص بالموافقة على جميع الضوابط والشروط الذي يقوم الزوار بالموافقة عليه في مقابل الحصول على نسخة GTA APK، على الهاتف.

عقب ذلك اختراق شبكة الهاتف، واختراق جميع البيانات الشخصية المتوفرة على الهاتف، وحتى يتم الحصول على اللعبة على أجهزة الأندرويد والآيفون رسمياً دون التعرض إلى الاختراق بالنسبة للجوال، يجب تتبع الخطوات التالية:

لأجهزة الأندرويد يستطيع اللاعب الدخول إلى تطبيق جوجل بلاي، أما بالنسبة لأجهزة الآيفون يجب تسجيل الدخول إلى آبل ستور.

كما يتم البحث في النظامين على لعبة GTA فايس سيتي للأيفون والأندرويد.

بعد ذلك يصدر تلقائياً ظهور إصدارات ونتائج من أبرزها لعبة جراند ثفت أوتو فايس والعديد من الألعاب الأخرى.

والعديد من الألعاب الأخرى. عقب ذلك يتم الاختيار بين الإصدارين يتم الانتقاء لعبة GTA الأساسية، مع القيام بدفع القيمة المحددة بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال سعودي لأجهزة الأندرويد، ومبلغ خمسة دولارات أمريكية لأجهزة الآيفون.

حيث يسهل حالياً الحصول على اللعبة بسهولة تامة في النظامين.

GRAND theft auto Vice city

لا يعد تشغيل اللعبة بالإصدارين أمر صعب، حيث أنها من الألعاب المتوسطة بالنسبة لطريقة تنزيلها على أنظمة الأندرويد والآيفون، بالإضافة إلى جميع شروط تشغيلها، حيث أنها من الألعاب الكبيرة في مجال الجرافيك.

كما إنها تساعد في توضيح شكل السيارات، ولكن قد أصبحت الشروط الموضوعة بسيطة ومتداولة، في أنظمة الهواتف الحالية، وأهم تلك المتطلبات حيث تحتاج اللعبة إلى مساحة ثلاثة جيجا بايت، لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد والآيفون.