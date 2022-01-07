سعر Galaxy A03 Core ومواصفاته الهاتف الذي يجمع بين السعر والمواصفات الرائعة

سعر Galaxy A03 Core ومواصفاته ،تواصل شركة سامسونج سلسلة نجاحاتها في إنتاج المزيد من الهواتف الذكية الت يتجمع بين قلة التكلفة والأمكانيات المميزة، فقد أعلنت شركة Samsung عن طرح أحدث هواتفها الذكية وهو هاتف Samsung Galaxy A03 Core الذي طُرح في شهر ديسمبر ويتميز الهاتف بسعره الأقتصادي مع مواصفات رائعة ليجعل شركة سامسونج رائدة ما بين الشركات المنافسة الاخري، ونحن بصدد الحديث عن سعر Galaxy A03 Core ومواصفاته التي يتميز بها الهاتف.

مواصفات جالكسي ايه 03 كور

أبعاد الهاتف 2×75.9×9.1 ملم.

يأتي الهاتف بوزن 211 جرام.

الهاتف مصنوع كليًا من البلاستيك.

الهاتف يدعم شريحتي أتصال من نوع نانو سيم.

يأتي الهاتف مدعمًا لشبكات الجيل الثاني وحتى الجيل الرابع.

شاشة الهاتف تأتي بدقة 720×1600 بكسل مع نوتش بالمنتصف، وتبلغ مساحة الشاشة 6.5 بوصة.

معالج الهاتف Unisoc SC9863A من شركة Media Tec وتكنولوجيا 28 نانو، والمعالج الرسومي من نوع IMG8322.

ذاكرة الهاتف الداخلية 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا رام مع دعم الهاتف لزيادة المساحة الداخلية من خلال كارت ميموري.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل، مع دعم الهاتف لتصوير الفيديو بدقة الـ 1080 بكسل وتصوير الـ HD بدقة 720 بكسل.

الهاتف به منفذ الـ USB منو نوع مايكرو يو أس بي.

يدعم الهاتف خاصية الأمان والحماية من خلال خاصية Face Unlock علاوة على مستشعرات التسارع والتقارب.

يدعم المنفذ الخاص بسماعات الأذن.

نظام التشغيل هو Android 11.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 مللي أمبير.

الهاتف متوافر في الأسواق المحلية والدولية بأللوان الأسود والأزرق.

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سعر Galaxy A03 Core

يأتي سعر الهاتف بسعر 105 دولار أمريكي. أما سعر Galaxy A03 Core في المملكة السعودية 390 ريال سعودي. بينما سعر الهاتف في مصر 1650 جنيه مصري.

محتويات علبة هاتف سامسونج جالكسي A03 كور

يأتي مع الهاتف بعض المستلزمات الآخرى: