طرح iphone 13 pro max اليوم تعرف علي سعر و مواصفات iphone 13 pro max

طرح iphone 13 pro max اليوم بالأسواق العالمية وفقاً لما كان مقرراً سابقاً من شركة أبل . ذلك جاء بعد أن كان مسموحاً بالتسجيل المسبق لشراء Iphone 13 pro max . لتحديد حجم عملاء أيفون وبناءً عليه تحديد موعد طرح هاتف أيفون 13 برو Max . كذلك فيما يخص التصريات من شركة أبل عن الهاتف الجديد الذي يتمتع بالعديد من المواصفات القوية . حيث أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بشاشة أكبر من النسخ السابقة من أيفون . كذلك الأمر فيما يخص المعالج الذي تم ترقيته ليصبح سداسي النواة . بجان أن مواصفات iphone 13 pro max في خامات التصنيع جاءت قوية بالنسبة للشاشة من الزجاج الياقوتي . والمواصفات الداخلية لبرامج software تم ترقيتها بالكامل . وفي هذا المقال سنتعرف علي كامل المواصفات وسعر iphone الجديد .

طرح iphone 13 pro max في كافة الأسواق العالمية

التاريخ المقرر في طرح iphone 13 pro max سابقاً من شركة أبل وفقاً للمعلومات المتداولة علي محركات البحث كان يوم 24 أكتوبر الجاري . ألا أن تفاجأ عشاق ومستخدمي iphone بأن اليوم تقرر أن يكون أيفون الجديد في المتاجر علي مستوي العالم . وبعد التصريحات من شركة أبل في ألتويته علي صفحتها الرسمية . صرحت بأنه تفخر هذه المرة بهاتف Iphone 13 pro max . ذلك يرجع بأن الخامات التي تم تصنيع الهاتف بها من الخارج والداخل . الأقوي بين هواتف أند رويد علي مستوي العالم . كذلك أيضاً فيما يخص البرامج التي تم وضعها لأول مرة بالإضافة لترقية العديد من البرامج . حتماً سيلاقي أعجاب العديد من مستخدمي هواتف iphone .

ما هي مواصفات أيفون الجديد

طرح iphone 13 pro max بحجم كاميرا أصغر هذه المرة . كما يتمتع بمستشعر قوي بتقنية lidar . ذلك بجانب دعم أيفون 13 برو Max لكافة شبكات الاتصال . كذلك أيضاً هاتف أيفون الجديد يدعم الشريحة السريعة بفضل تقنية A15 BIONIC . تم ترقية الماسح الضوئي إلي 6.1 هرتز مع تقنية SUPER RETINA OLED . شاشة الهاتف من الزجاج الياقوتي المقاومة للصدمات والخدوش والزيوت . ترقية مستعشر IPHONE الجديد لمعدل 120 هرتز وهو الأعلي في كافة النسخ . ترقية كاميرا الهاتف بتقنية التصوير 8K ذات الجودة العالية جداً .

أيفون 13 برو Max وألونه الستة المميزة

يطرح اليوم أيفون الجديد باللون الملكي الأسود .

كذلك اللون المميز الثاني وهو الأحمر .

كما أن Iphone 13 pro max يطرح باللون الأخضر الليلي .

يطرح باللون الأخضر الليلي . أيضاً اللون الرابع من أبل في هاتف أيفون وهو الأزرق الداكن .

ويأتي في الألوان أيضاً اللون المميز جداً وهو الذهبي .

أما اللون السادس والأخير فهو اللون الوردي الجذاب .

مساحات تخزين متعدد في Iphone 13 pro max

يطرح الهاتف الجديد بمساحة تخزين 512GB بجانب ذاكرة عشوائية 6GB . كذلك مساحة أيفون 13 برو Max الثانية هي 256GB مع ذاكرة عشوائية بحجم 6GB . كما يطرح IPHONE الجديد بمساحة ثالثة 128GB مع الذاكرة العشوائية 6GB . مساحات ثلاثة متنوعة من أيفون لترك مساحة حرية الأختيار للعميل وفقاً لما يرغب به .

ما هي أسعار هاتف Iphone 13 pro max داخل الأسواق

سعر IPHONE تحدد بقيمة 1055 دولار أمريكي ذلك لنسخة 512GB .

كذلك سعر Iphone 13 pro max بقيمة 1200 دولار لنسخة 256GB .

بقيمة 1200 دولار لنسخة 256GB . كما تحدد سعر أيفون الجديد بقيمة 1100 دولار لنسخة الهاتف 128GB .

أما هاتف أيفون الجديد مساحة 1 تيرا بايت سعره 1600 دولار .

تلك الأسعار بجانب سعر الهاتف في السعودية قيمته 5500 ريال سعودي .

كذلك تحدد سعر IPHONE داخل دولة مصر بقيمة 27500 جنيه .

كما أن سعر الهاتف في دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون 5800 درهم إماراتي .

طرح iphone 13 pro max اليوم داخل كافة الأسواق علي مستوي العالم . ذلك الهاتف الذي يتمتع بالعديد من المواصفات القوية سواء في خامات التصنيع . أو في برامج الهاتف من الداخل . كما تم عرض بعض الأسعار لهاتف IPHONE 13 PRO MAX . التي سيطرح بها في الأسواق .