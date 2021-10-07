نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc7 HD الرياضية 2021 وموعد مباراة السعودية واليابان اليوم الخميس في تصفيات أسيا في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث اليوم العديد من محبي المنتخب السعودي الأخضر السعودي عن تردد قناة ssc7 HD الرياضية، حيث يلتقي مساء اليوم الخميس منتخب السعودية ضد منتخب اليابان، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وتحظى قنوات إس إس الرياضية الجديدة بنسبة مشاهدة عالية جداً، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وفي الوطن العربي بأثره، وذلك لما تقدمه القناة من محتوى رياضي ممتع ولما تمتلكه من حقوق نقل العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية المهمة، والتي تشغل بال العديد من متابعي الساحرة المستديرة.
ويبحث الكثير من عاشقي ومتابعي الساحرة المستديرة في كل مكان، عن تردد قناة ssc7 نايل سات، حتى يستمتعوا بمشاهدة المباريات المهمة ومتابعة النسور الخضر وهم يخوضون اللقاء تلو الآخر، لذلك تحظى قناة ssc الرياضية الجديدة 2021 على نسبة مشاهدة عالية.
تردد قناة Ssc7 HD الرياضية
تمتلك القناة مجموعة متميزة من الإعلاميين الرياضيين المميزين، كما أنها تمتلك شبكة مراسلين على أعلى مستوى من المهنية والكفاءة، وتستخدم أحدث أجهزة البث التليفزيوني لكي تنقل المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت، وقد تعاقدت القناة مع مجموعة متميزة من المعلقين الرياضيين أمثال المعلق الكبير والمتألق دائماً فهد العتيبي، وذلك لتلبية رغبات جمهورها من متابعي الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة.
تردد قناة Ssc7 HD الرياضية
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12418
|الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6\5
طريقة استقبال القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر”.
يتم توجيه طبق الدش إلى القمر المطلوب، وبعد ذلك يتم النقر على زر “MENU” من ريموت الريسيفر، وبعدها يتم الضغط على زر “تركيب” ثم اختيار زر “إضافة قناة”، وبعدها يتم إدخال التردد كما هو موجود في المقال ثم النقر على زر “بحث”.
موعد مباراة السعودية واليابان اليوم الخميس
يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” موعد مباراة السعودية واليابان، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق السابع من أكتوبر 2021، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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