ترف باذخ وأناقة تفوق الخيال .. فخامة يخت الملياردير السعودي الوليد بن طلال آل مكتوم الأفخم والأضخم في العالم .. كأنه قصر ملكي من الداخل .. شـاهـد الصور

انت الان تتابع خبر ترف باذخ وأناقة تفوق الخيال .. فخامة يخت الملياردير السعودي الوليد بن طلال آل مكتوم الأفخم والأضخم في العالم .. كأنه قصر ملكي من الداخل .. اتفرج الصور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بطل يخت الأمير السعودي الوليد بن طلال KINGDOM 5KR بجمال لا مثيل له وسحر لما يبلغه اي يخت من قبل من الروعة.

ويتمتع اليخت بالفخامة المميزة اتسم بروعة التصميم، وأدائه المزود بنظام خاص للدفع يجعله واحدًا من أسرع اليخوت فى العالم، ويساوى حجمه حجم ملعبى كرة قدم أو 12 حافلة لندنية من طابقين.

يعود تاريخ إنتاج اليخت إلى عام 1980 بتكلفة قدرها 100 مليون دولار، ويبلغ طوله 86 مترًا، والحمولة الكلية له 1767.8 طن، قام بتصميمه الأسترالى "جون بانينبرج".

كان يعتبر من أكبر اليخوت عالميًا، ولكن أصبح الآن فى مرتبة 54 عالميًا من حيث المساحة. ظهر اليخت فى العديد من الأفلام العالمية للاستعانة به فى التصوير وأشهر تلك الأفلام، فيلم جيمس بوند " Never Say Never Again".

تعرض السعودى "عدنان خاشقجى" لأزمة مالية كبيرة فعرض اليخت للبيع فاشتراه سلطان دولة بروناى، وبعد ذلك قام بشرائه دونالد ترامب، وبعد أن تعرض الأخير لأزمة مالية قام الوليد بشرائه بمبلغ 20 مليون دولار وذلك عام 1991.

غير الوليد اسم اليخت ليصبح باسم شركته "المملكة" وأضاف رقم 5 وهو رقم يتفائل به الوليد، وأضاف الأحرف الأولى لأسماء أبنائه ('K' and 'R').

يتكون اليخت من 5 طوابق، ويوجد به ديسكو، وسينما من 12 كرسيًا وسريرين، ويضم 11 جناحا فاخرا، ومهبط للطائرة الهليكوبتر، وحمام سباحة.

وصنع من مادتى الفولاذ والألمونيوم وسرعته 20 عقدة فى الساعة ويأتى فى المركز 54 ترتيبا بين يخوت العالم.

خضع يخت "المملكة" لعملية إحلال وتجديد عام 1993، وقامت بتصنيعه شركتا Benetti Yachts و Luigi Sturchio.

قامت بوضع تصميم اليخت شركتا Fratelli Benetti وBannenberg Designs Ltd.