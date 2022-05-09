انت الان تتابع خبر جسر الملك فهد في المملكة يعلن عن إجراء جديد وضروري عند الرغبة في السفر .. لن تستطيع المغادرة بدونه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اصدرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد توضيحا هاما لكل الراغبين بالسفر حيث قالت انه لا يُعتدّ ببطاقة الهوية الوطنية الرقمية في تطبيق «توكلنا» لمن يغادر عبر منفذ الجسر.

واضافت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه يلزم إبراز الهوية الوطنية الأصلية حسب الجهة المعنية، كما يتوجب على المسافرين ضرورة التحقق من توفر كافة المتطلبات اللازمة والإجراءات المعتمدة لاجل مغادرة السعوديين ومرافقيهم من السعودية عن طريق جسر الملك فهد إلى البحرين.

وفيما يتعلق بالبالغين، أشارت المؤسسة إلى أنه يُسمح بالسفر لمن تلقى الجرعات الثلاث من لقاح كورونا، ومن لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية.

وبالنسبة للأشخاص الأقل من 16 عاماً، أكدت أنه ينبغي تلقي جرعتين من لقاح «كوفيد-19»، في حين أن من تبلغ أعمارهم أقل من 12 عاما فيُشترط وجود تأمين ضد «كوفيد-19» بغض النظر عن حالة التحصين، فيما أن العمالة المنزلية يشترط لها ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا»، ومرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه (الأبناء والبنات).