انت الان تتابع خبر أقوى عروض السيارات في السعودية .. للبيع كيا ونيسان بأسعار رخيصة وبأقل مقدم وبتسهيلات في السداد! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هناك الكثير من المواطنين والمقيمين في السعودية يرغبون بامتلاك سيارة ذات مواصفات ومميزات عالية وبحالة جيدة والأهم من ذلك بأسعار تناسب الدخل الشهري للأسرة لكي تعينهم على التنقل ولاجل أن تحقق لهم سبل الراحة.

واليوم سوف نعرض لكم تقريرا كاملا عن أفضل أنواع السيارات المستعملة في السُّعُودية بأسعار مخفضة وبمقدم بسيط وقسط شهري في متناول الجميع وبخصائص جيدة وماركات جديدة.

سيارة كيا سيراتو مستعملة موديل 2015:

تأتي سيارة كيا سيراتو بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ صفر كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة بني والوقود المستخدم في السيارة البنزين.

سيارة كيا سيراتو موجودة في مدينة الخرج.

السيارة مجهزة بالنظام الذكي لركن السيارة.

سيارة كيا سيراتو بفتحة سقف وتكيف ومرايات كهربائية وريموت كنترول.

السيارة بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية بالإضافة إلى زجاج فاميه.

السيارة مزودة ببلوتو ث وراديو كاسيت وقفل مركزي للأبواب.

سيارة كيا سيراتو بها كاميرا خلفية ومثبت سرعة ووسائد هوائية للسائق وللركاب.

سيارة كيا سيراتو مستعملة بسعر 16000 ريال سعودي ويمكن الحصول عليها بالتقسيط بواسطة دفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 5000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على سيارة كيا سيراتو بواسطة الاتصال على الأرقام التالية 596205095 أو 0096696205095.

سيارة نيسان إكس تريل مستعملة موديل 2005:

سيارة نيسان إكس تريل بها ناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 278000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض، والوقود المستخدم البنزين.

سيارة نيسان موجودة في مدينة الدمام.

السيارة مغيرة ماكينة وينقصها تصليح بعض الأشياء.

سيارة نيسان إكس تريل بسعر 10000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على سيارة نيسان إكس تريل بواسطة الأرقام التالية 0558023357 أو 00966558023357.

سيارة كيا أوبتيما مستعملة بسعر 20000 ريال سعودي ويمكنك الحصول عليها بالتقسيط بمقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1500 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على سيارة كيا أوبتيما من خلال الإتصال على الرقم التالي 00966595456143.