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الرياض - احمد صلاح - تحذير هام وعاجل من النيابة العامة السعودية للمقيمين والمواطنين من عادة منتشرة تعد جريمة كبرى اذا قمت بها في الأماكن العامة .. تعرف عليها!

إثراء- متابعة خاصة الاثنين، 3 مايو 2022 الساعة 14:24 مساءً

أصدرت النيابة العامة السعودية قانون قضى بحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، أو استعمال السلاح المرخص بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص به، أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص، أو استعمال الغير للسلاح نتيجة الإهمال.

واصدرت النيابة العامة السعودية توضيحا عن أن إطلاق النار من الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو المناسبات يعتبر من الجرائم الكبيرة التي تتوجب للتوقيف، طبقا للفقرة رقم (21) من البند أولا لقرار النائب العام رقم (1) وتاريح 1/1/ 1442هـ.