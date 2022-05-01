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الرياض - احمد صلاح - الجوازات السعودية تصدر توضيحاً هاماً وعاجلا لكافة المواطنين والمقيمين بشأن الحالات الطارئة!

اعلنت للجوازات السعودية، أن كافة إداراتها في مناطق المملكة سوف تقدم جميع خدماتها للمستفيدين اثناء إجازة عيد الفطر المبارك لسنة 1443هـ، وذلك لمن لديهم حالات طارئة.

واصدرت المديرية توضيحا هاما بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" أن إداراتها ستستقبل وتنهي تلك الحالات الطارئة للمواطنين أو المقيمين خلال إجازة عيد الفطر.

ووجهت الجوازات على أهمية الاستفادة من خدمة تواصل التي تمكن المستفيدين من معالجة الملاحظات اثناء طلب خدمة الجوازات الالكترونية عبر منصتي أبشر