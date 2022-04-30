انت الان تتابع خبر السعودية تكشف تفاصيل مفاجئة تتعلق بمواعيد عودة الدوام بعد العيد في المدارس وجميع قطاعات العمل .. هل سيتم تطويل الإجازة؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تزامنا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول شهر العيد المبارك أعاده الله علينا بالخير صار العديد من الأشخاص يتساءلون عن تاريخ عودة الدوامات 1443 وذلك بعد عيد الفطر المبارك، سواء على الصعيد التعليمي للدراسة أو إجازات البنوك أو إجازات موظفين القطاعات العامة والقطاعات الخاصة.

وسوف نرصد لكم في هذه السطور تفاصيل عودة إجازات المواطنين في المملكة العربية السعودية، بعد أن يتم الجميع بالإجازة الكبيرة المقدمة من جانب المملكة لكافة المواطنين، ونتابع معكم التفاصيل الكاملة حول الدوامات في المملكة.

ويتوقع أن تبدأ جميع القطاعات الحكومية العمل بعد قضاء الإجازة الخاصة بهم بعد ما يعادل من تسعة أيام من الآن أي في السابع من شوال لعام 1443 والموافق الثامن من مايو، أما بالنسبة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية فإن عودته تكون قبل القطاع العام بيومين أي تكون في يوم الخميس الموافق الخامس من شهر مايو والسادس من شهر شوال لعام 1443، بينما في الثامن من شهر مايو والتاسع من شهر شوال المقبل تعود المدارس مرة أخرى إلى العمل ويعود الدوام الخاص بالدراسة أيضاً لعام 1443، بينما على صعيد البنك المركزي والبنوك العامة في السعودية تعود أيام العمل مرة أخرى في المملكة في يوم الأحد الثامن من شهر مايو وهو نفس توقيت عودة الدراسة.

متى بدأت إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة 1443

ونذكر أيضاً أن الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير قد بدأت منذ الخامس والعشرون من شهر أبريل الجاري، وتستمر إلى التواريخ المحددة قبل عودة العمل بيوم لجميع الموظفين بالقطاعات العامة والخاصة، والطلبة والطالبات والبنوك في المملكة العربية السعودية، حيث لم يتم صدور اي تغييرات او تطويل للإجازة حتى الآن

وينتظر الجميع من المواطنين في المملكة العربية السعودية بداية عيد الفطر المبارك بعد شهر رمضان الكريم ، حيث أن عيد الفطر له شأن الفرح والسعادة العارمة المنتظرة بين الأمة الإسلامية سواء كان في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان في الدول العربية والعال