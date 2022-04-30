المرور السعودي يحذر المواطنين والمقيمين من غرامة في حال القيام بتشغيل هذه الأصوات داخل السيارة .. تعرف عليها ولا تشغلها مطلقا!

حيث وضحت أنها تستوعب مركبات أكثر مما تستوعبه عند الوقوف الخاطئ، في الوقت الذي لفتت إلى تنفيذها حملة ميدانية مكبرة، وذلك لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومخالفة تصل قيمتها 300 ريال

ومن جانب أخر، ردت الإدارة على استفسار ورد إليها على تويتر من أحد المواطنين، تساءل فيه عن قيمة مخالفة عدم حمل رخصة القيادة للمرة الثانية، لاسيما وأن تلك المخالفة شائعة لدى الكثير من قائدي المركبات، سواء عن قصد أو غير قصد، فجاء ردها بنشر جدول المخالفات المالية التي تتراوح قيمتها من 150 ريال إلى 300 ريال التي تتعلق بهذا الأمر والمخالفات المشابهة.

جدول المخالفات

وأوضح الجدول أن الغرامات لتلك المخالفات ومن بينها نسيان رخصة القيادة تبدأ من 150 ريال حتى 300 ريال، ومنها عدم حمل رخصة القيادة أو السير، عدم تقديم الفحص الدوري للمركبة، وعدم ربط حزام الأمان التي لا تقف مخالفته على قائد السيارة فقط، بل تطال الراكبين، والتجمهر في مواقع الحوادث المرورية، بالإضافة إلى عدم توافر المتطلبات النظامية في المقطورة.

ومن بين المخالفات المشمولة بتلك الغرامة أيضًا، قيام السابق بتخطي المركبات أمام إشارات المرور أو النِّقَاط الأمنية، كذلك التحرك بسرعة عالية أثناء السير، ما ينتج عنها إصدار أصوات قوية للإطارات، كذلك إساءة استعمال منبه السيارة أو الكلاكسات بأصوات عالية تؤجج للضوضاء.