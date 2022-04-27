انت الان تتابع خبر الفنان محمد عبده يكشف عن اسم الأمير السعودي الذي يشعر بأنه مدين له بالاعتذار طوال حياته .. ويكشف عن السبب؟ (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الفنان السعودي محمد عبده كشفه عن اسم الشخص الذي يشعر أنه مدين له بالاعتذار خلال مسيرته.

وصرح محمد عبده في حوار له ببرنامج مراحل، أنه مدين بالاعتذار للأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز.

وتابع ، أنه مدين بالاعتذار أيضا، لكثير من الناس الذين رحلوا إلى الدار الآخرة ومنهم من ينتظر، مشيرا إلى أن كل إنسان خطاء وأن خير الخطائين هم التائبين والمستغفرين.

وأعرب عبده عن أمنيته في أن يلقاهم في الدار الآخرة وليس بينه وبين هؤلاء ، إلا السماح والمغفرة.

يشار إلى أن محمد عبده لم يقم بالكشف عن سبب الاعتذار للأمير خالد ولكن يرجح البعض أنه لعدم التقرب منه قبل وفاته