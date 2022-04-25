انت الان تتابع خبر اتفرج: فخامة يخت ابن زايد الذي أهداه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 'مقابل' لوحة 'المخلِّص' أشبه بالقصور الملكية .. والصدمة قيمته الخيالية! (صور)والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -" أن محمد بن زايد قام بمنح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "يختا" فخما، وذلك بعد اضطرار الأخير لتسليم لوحة دافينشي "مخلص العالم"إلى متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية، بعد الضجة التي أثارتها شراء اللوحة في ذاك الوقت.

" عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها إن سعر اليخت الذي يملكه أصلا منصور بن زايد شقيق ولي عهد أبو ظبي يبلغ 450 مليون دولار، وهو يعد أحد أشهر وأطول يخوت العالم ويطلق عليه إسم "توباز" (Topaz).

ويبلغ طول اليخت الشهير بحسب مواقع متخصصة باليخوت الفارهة 147 مترا، ويحتوي على 26 غرفة تتسع لحوالي 52 شخصا.