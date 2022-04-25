انت الان تتابع خبر توضيح هام من الداخلية السعودية لجميع المواطنين والمقيمين تتعلق برسوم الخدمات على أبشر أفراد .. هل ستصبح مدفوعة؟

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الرياض - احمد صلاح - رد الأمير بندر بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، عن عدة استفسارات منها اهمها ما يتعلق ما إذا كان أبشر أفراد سوف يبقى متاحا مجاناً لجميع الخدمات الأساسية أم سوف يكون هناك رسوم مستقبلا.

وكشف الأمير في لقاء له ببرنامج الليوان الذي أذيع على قناة روتانا خليجية: الخدمات الأساسية سوف تظل مجانية، لكن إذا كانت هناك خدمات إضافية ممكن يتم تطبيق رسوم حينها".

واشار الى ان الخدمات الإضافية مثلا القيام باستعراض بعض الخدمات التي بالامكان الاستفادة منها في بيزنس آخر، وشركات أخرى، حيث يمكن لأبشر ربط خدمات أخرى لقطاع خاص، لكن فيما يتعلق بالخدمات الأساسية ستظل مجانية.