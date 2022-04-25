السعودية تصدر قرارات عاجلة بشأن سيارات الأجرة والتاكسي والتنفيذ خلال ساعات .. هل ترفع الأسعار مجددا؟

وبين، في حديث لنشرة الرابعة على قناة العربية، يوم السبت، أن هذه التعديلات الجديدة تتعلق بالسماح للمواطن بالعمل في أي مركبة، عقب تفويضه عليها، وإلغاء شرط تحديد العمر، حيث يشترط حصوله على الرخصة فقط.

وأضاف أنه تم أيضا تمديد السماح لموديلات 2016 و2017 للعمل حتى نهاية هذا العام، ما يسهم في زيادة الاستجابة وتلبية الطلب المتنامي لهذا النشاط، حيث يوجد 40 شركة مرخصة بتطبيقات نقل الركاب، نفذت 18 مليون رحلة خلال الربع الأول من 2022، أي 200 ألف رحلة يومياً، نفذها 800 سائق وسائقة.

وأشار إلى أن قرار التوطين بعد سنة ونصف من صدوره هو قصة نجاح، هناك أكثر من 800 ألف سعودي وسعودية يعملون في التطبيقات وبعضهم يعتبر هذه الوظيفة دخلا دائما له، وتخلف أعداد الرحلات لديهم، وهي فرص جيدة للسعوديين والسعوديات، وهناك بعض التحديات مثل زمن الاستجابة في أوقات الذروة.

وبين أن نشاط توجيه المركبات من الأنشطة الحيوية ويلبي حاجة فئة كبيرة من المجتمع وقد ارتفع الطلب المتنامي لهذا النشاط بنسبة 38% خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في حين تستحوذ منطقة الرياض على نسبة 44% منها