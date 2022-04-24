اتفرج .. فتاة في السعودية تقود سيارة وتتفاجأ بفوج مركبات أمامها .. ما الذي حدث بعدها ؟ (فيديو)

انت الان تتابع خبر شاهد: فتاة في السعودية تقود سيارة وتتفاجأ بفوج مركبات أمامها .. ما الذي حدث بعدها ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو، لفتاة تقود سيارة وتتفاجأ بسير مركبات أمامها أي في الاتجاه المقابل لها وذلك في أحد الطرق في الرياض عاصمة السعودية.



الا أن إشارة المرور اثارت الجدل الواسع بين رواد مواقع السوشيال ميديا حول من الذي عكس الطريق، فبعضهم رأى أن الفتاة عكست الاتجاه، والبعض الآخر اعتبر أن قائدي المركبات هم من قاموا بعكس الطريق.



ورصد الفيديو، الفتاة تقول لصديقاتها اللاتي يركبن معها السيارة:" السبب نقص من ناس يابنات"، مما أدخل الفتيات في نوبة ضحك.

"منْ عكس الطريق؟".. شاهد: فتاة تقود سيارة وتتفاجأ بقدوم مركبات أمامها بالرياض وإشارة المرور تثير الجدل



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