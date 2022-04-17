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«السديس» يزف خبر سار لزوار وقاصدي بيت الله الحرام

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بفتح سطح المسجد الحرام والاستفادة منه وذلك نظراً لما يشهده بيت الله الحرام وساحاته من كثافة عالية.

وأكد الرئيس العام حرص القيادة الرشيدة بالتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء صحية وآمنة.

وأشار الشيخ السديس أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وتوفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

سعد محمود

سعد محمود

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