انت الان تتابع خبر بـ 8000 ريال فقط .. احصل على أرخص عروض السيارات المستعملة للبيع في السعودية تويوتا كامري وكيا سبورتاج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم اليوم اقوى عروض السعر على سيارات وكالة مستعملة للبيع في المملكة العربية السعودية بحالة جيدة سيارات موفرة في استهلاك الوقود.

حيث ان سوق السيارات المستعمله يتضمن عدد كبير من السيارات بالميزات التي يرغب بها حميع باحثي عن السيارات المستعملة، ويتوفر عرض بسعر يبدأ من 4000 ريال سعودي.

أرخص سيارات مستعملة بالسعودية

مواصفات السيارة تويوتا كامري بأن لون الطلاء الخارجي ذهبي، والدهان الأصلي كامري موديل عام 2000 قليلة الممشى فقد سجلت 199 ألف كيلو متر، نوع القير ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، مكينة محرك السيارة وكالة، شواصي السيارة وكالة، زجاج وكالة كهربائية، بدي سليم نوعه سيدان بدون حوادث أو صدمات.

نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. وقود محرك السيارة البنزين موفرة الاستهلاك. زجاج السيارة كهربائي، كما أن السيارة بها أكياس هوائية. كما أن السيارة بها شاشة لمس. مقاعد مبردة، مقعد خلفي كهربائي. نظام إنذار مانع السرقة. نظام فرامل مانع الانغلاق والانزلاق. جنوط من الالمونيوم، كاميرا خلفية. سعر السيارة تويوتا كامري 4000 ريال سعودي.

كامري بسعر 5000 ريال موديل 2001

سيارة من المالك تويوتا كامري إصدار عام 2001 مستعملة نظيفة، غير مصدومة ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك 6 سيلندر، شاشة عداد الممشى سجلت قراءة المسافة التي قطعتها السيارة بنحو 170 ألف كيلو متر، وقود محرك السيارة البنزين، سيارة كامري شد بلد 100%.

مواصفات من المالك السيارة أغراضها ومحركاتها وكالة. مفاتيح السيارة وكالة ريموت كنترول للتحكم عن بعد. زجاج شد بلد، بودي وكالة، محركات قير وكالة. سيارة كامري على الشرط من الصدام للصدام. سعر السيارة تويوتا كامري 5000 ريال سعودي. سعر السيارة تويوتا كامري تقسيط 7000 ريال سعودي.

تويوتا كورولا موديل 2016 مستعملة اوتوماتيك

سيارة كورولا شد بلد وكالة خالية من الصدمات والحوادث، السيارة في السوق السعودي للسيارات المفتوح، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية، تتواجد السيارة في الخفجي بالزهور، عداد الممشى 229 ألف كيلو متر.

سيارة تويوتا كورولا خالية من الحوادث والصدمات. لم تتعرض السيارة إلى رش أو سمكرة على الشرط. نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. لون طلاء السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي. مكيف الهواء بارد مركزي خلفي. جنوط السيارة من الالمنيوم. دهان السيارة الأصلي لم ترش من قبل. سعر السيارة تويوتا كورولا كاش أو تقسيط بسعر 25 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 مستعملة

بسعر مغري يتوفر سيارة كورولا موديل 2009، تبدأ من 12 ألف ريال سعودي، السيارة في مدينة الرياض بالمملكة، محرك بقوة 1600 سي سي، محرك بسعة 6 سيلندر، شاشة عداد الممشى 299 ألف كيلو متر، لون السيارة فضي رمادي، محرك السيارة البنزين، سيارة متوفرة كاش أو تقسيط، سيارة بمواصفات خليجية يابانية.

تويوتا كورولا 2016 في حفر الباطن

سيارة كورولا على الشرط مستعملة معروضة في السوق السعودي للسيارات المفتوح من المالك الأول، موتور شرط الفحص من الصدام للصدام، رشوش صدمات بودي وكالة موتور السيارة على الشرط.

مواصفات السيارة نظام فرامل مانع الانزلاق. السيارة بها نظام فرامل الانغلاق. كما أن السيارة بها نظام تتبع. كما أن السيارة إطار احتياطي. كشافات السيارة إضاءة نهارية ليد. سعر السيارة تويوتا كورولا 23 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2004

سيارة كامري سيدان بحالة الوكالة من الصدام للصدام، السيارة كامري بها استمارة فحص مجددة، سيارة وكالة بحالة جيدة، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية.

نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك.

لون طلاء السيارة الخارجي فضي رمادي.

كما أن السيارة بها مكيف هواء بارد.

مقاعد مبردة، كراسي مدفأة.

مقعد اوتوماتيك، جنوط السيارة من الالمونيوم.

فتحة سقف، نسخة رياضية، نظام تتبع.

سعر السيارة تويوتا كامري 8000 ريال سعودي.

سيارة هيونداي إلنترا 2017 مستعملة للبيع

سيارة إلنترا 2017 مستعملة للبيع وكالة شد بلد، حالة ايرباق شد بلد، محركات السيارة وكالة، كما أن السيارة قير اوتوماتيك 6 سيلندر، كما أن السيارة هيونداي بها زجاج كهربائي.

عدد 2 مفتاح ريموت كنترول للتحكم عن بعد. مراتب السيارة مصنوعة من المخمل. مرايا سفط، كشافات ضباب. جنوط طيس، عيوب موتور وكالة. سعر السيارة هيونداي 27 ألف ريال سعودي. مكيف الهواء بارد مركزي. إطار احتياطي للعجلات نظام دفع أمامي.

سيارة كيا ريو مستعملة إصدار عام 2012

تتوفر سيارة كيا ريو في مدينة تبوك بالمخطط الرابية مستعملة بحالة الوكالة بأقل سعر عبر السوق المفتوح مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية، نوع ناقل الحركة أوتوماتيك، استمارة فحص جديدة، نظيفة جدا وقود محرك السيارة البنزين، لون السيارة أبيض.

أكياس هوائية وسائد أمان. مكيف الهواء بارد سنتر لوك. ميكروفون، زجاج السيارة كهربائي الأمامي. مواصفات بها إطار احتياطي. كيا ريو بسعر 12 ألف ريال سعودي.

تويوتا كامري 2017 سيدان مستعملة

للبيع سيارة تويوتا كامري إصدار عام 2017 بحالة جيدة من المالك الأول، قير اوتوماتيك، وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين، سيارة كامري من السيارات اليابانية الإقتصادية مكينة بسعة 1600 سي سي، لا تعاني من صدمات أو حوادث.

قراءة عداد الممشى للسيارة 62 ألف كيلو متر. مواصفات السيارة الخارجية نظام تعليق رياضي. كما أن السيارة بها نظام تتبع، نسخة رياضية. كما أن السيارة بها كاميرا خلفية، فتحة سقف بانوراما. حساسات اصطفاف للركن الذكي. إطار احتياطي، حساسات ضغط الإطارات.

سيارة رخيصة تويوتا كامري 2008

بأقل سعر يعرض للبيع سيارة كامري سيدان ذات هيكل خارجي وكالة، سيارة معروضة للبيع كاش أو تقسيط، تتواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة.

نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك.

قراءة عداد الممشى للسيارة 250 ألف كيلو متر.

لون طلاء السيارة الخارجي فضي رمادي.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

سعر السيارة تويوتا كامري 9000 ريال سعودي.

كشافات ضباب خلفية وأمامية.

سيارة كيا سبورتاج 2013 مكينة وكالة

سيارة كيا مستعملة اقتصادية بالسعودية موفرة في استهلاك الوقود، سيارة خالية من المشاكل أو العيوب والصدمات، سيارة كيا في في الطائف بالشهداء الجنوبية، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية.