انت الان تتابع خبر آخر نداء من الداخلية السعودية لجميع المواطنين والمقيمين .. قوموا بهذا الأمر قبل فوات الأوان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة الداخلية السعودية قامت مؤخرا بتوجيع ضربات قاسية عبر مختلف أجهزتها، على مروجي ومـهربي المـخـ.درات في جميع أرجاء المملكة وحدودها.

أرقام الإبلاغ

وفي ذات السياق فقد دعت الوزارة، إلى المبادرة بالإبلاغ عن مهربي أو مروجي المخـ.درات، وأشارت إلى أنه يجب ان يتم معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.

وأهابت الوزارة، عبر عدة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالمواطنين والمقيمين، بالإبلاغ عن أية حالات لتروج وتهريب الـمـ.ـخدرات، وذلك عبر الأرقام التالية:

995 مركز مكافحة المخدرات

911 مكة والرياض والشرقية

999 بقية مناطق المملكة

واستكمالًا لجهود وزارة الداخلية عبر أفرعها المختلفة، بضبط عدد كبير من مروجي المواد المـ.ـخدرة، واصلت مديرية مكافحة المـ.ـخدرات ضبط المروجين.

منطقة الرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المـ.ـخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجه أقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة