انت الان تتابع خبر أسطورة Toyota .. تعرف على الميزات الخارقة لسيارة تويوتا راش 2023 وسعرها المنافس في السعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر سيارة تويوتا راش واحدة من السيارات المميزة بمظهر أنيق وإمكانيات عالية، إليكم تقرير عن مواصفات تويوتا راش 2023 ومميزاتها وأسعارها في السعودية.

وتعتبر تويوتا راش من السيارات الرياضية العائلية الأنيقة متعددة الاستخدامات، يمكنك الآن التعرف على أهم مواصفات ومميزات وسعر تويوتا راش 2023 في السعودية.

*مواصفات تويوتا راش 2023:

1- تأتي سيارة تويوتا راش بمحرك بقوة 103 حصان، وعزم دوران 135 نيوتن متر، وبسعة 1.5 لتر، وبناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات.

2- تتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كم في غضون 13 ثانية.

3- يبلغ طول السيارة 443.5 سم، والعرض 169.5 سم، كما يبلغ ارتفاع السيارة 170.5 سم.

4- قاعدة العجلات 268.5 سم أما سعة صندوق السيارة فتبلغ 213 لتر.

*مواصفات الأمان:

ـ نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

ـ نظام EBD لتوزيع الفرامل الكترونيًا.

ـ وسائد هوائية أمامية وخلفية.

ـ أجهزة إستشعار الإصطفاف الأمامي والخلفي.

ـ نظام لمراقبة ضغط الإطارات.

ـ نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.

ـ حزام أمان أمامي فقط.

ـ مساعد الفرامل BA.

ـ إنذار لمنع السرقة.

ـ نظام للتحكم في ثبات السيارة.

ـ نظام الدخول الذكي للسيارة.

*مميزات تويوتا Rush 2023:

1- مقاعد مريحة بمظهر أنيق مصنوعة من الجلد الفخم والقماش.

2- نظام للتحكم الأوتوماتيكي في مقاعد السيارة.

3- مكيف هواء يضمن التوزيع الجيد داخل السيارة.

4- شاشة تعمل باللمس تشمل المعلومات الترفيهية بمقاس 7 بوصة.

5- شاشة عرض معلومات عند قيادة السيارة.

6- 4 مكبرات صوتية تعمل بنظامي Apple CarPlay / Android Auto.

7- يوجد منفذ USB , AUX ونظام بلوتوث.

8- مرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائيًا.

9- مصابيح LED أمامية وخلفية.

*ما هي ألوان تويوتا راش 2023؟:

ـ تتميز تويوتا راش بتعدد الألوان المميزة التي يمكن الإختيار من بينها، ومنها اللون الأبيض، اللون الأسود، اللون الفضي الميكا المعدني، الأحمر الداكن، والبرونزي الميكا المعدني.

*سعر تويوتا راش 2023 في السعودية:

ـ الفئة الأولى يبلغ سعرها 73،255 ريال سعودي.

ـ الفئة الثانية يبلغ سعرها 79،005 ريال سعودي.