انت الان تتابع خبر فرحة تعم الوافدين بعد إصدار السعودية قرار هام بإلغاء سعودة وتوطين 11 مهنة شهيرة والسماح للأجانب العمل بها في 2023 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ئان السعودية تسعى إلى توفير فرص عمل للمواطنين، واتاحة المجال للعاطلين منهم اشغل الوظائف التي تتناسب مع امكانياتهم والتخلص من البطالة وفق الرؤية التي حددها ولي العهد السعودي 2030.

وفي الإطار هذا حرصت السعودية على تعديل العديد من القوانين بما يتوافق مع تحقيق رؤية 2030، ومن ذلك قانون العمل، فقد أعلنت المملكة عن توطين العديد من المهن التي كان يعمل فيها الوافدين، واتاحة العمل فيها للسعوديين فقط

وأبقت السعودية العديد من المهن التي يمكن للأجانب العمل فيها، وفي هذا المقال سوف نتعرف على ذلك بالتفصيل.

1. كاتب الحسابات للاجانب :

كذلك كتابة الحسابات اصبحت وظيفة غير مسعودة اليوم فهي واحدة من أهم المهن المسموح بها للاجانب في السعودية لعام 2023 .

2. مهنة السكرتارية السعودية :

مهنة غير مسعودة ايضاً تنظم الى قائمة الغير مسعودة 2023، والخاصة بالمهن المسموح للاجانب العمل بها في 1444، الموافق 2023.

3. مهنة أمين المخازن للاجانب :

هي المهنة الثالثة التي تمت سعودتها والكل يعرف مهنة امين المستودع او أمين المخازن احد اهم الوظائف في العالم، واصبحت اليوم مهنة مسعودة ضمن وظائف السعودية.

4. مهنة التمريض للأجانب في السعودية:

احد أهم الوظائف الرائجة لغير السعوديين (الأجانب) هي التمريض. حيث اصبحت مهنة التمريض واحدة من اهم المهن الغير مسعودة مسموح بها للاجانب في السعودية سنة 2023وهي تحتل ايضاً نسبة كبيرة من نسبة التوظيف في المملكة العربية السعودية للاجانب غير السعوديين، وهي كذلك من الوظائف الأجنبية والمرغوبة اليوم لجميع ابناء السعودية بمكتب العمل بالمملكة.

5. مهن المحاسبة (وظائف غير مسعودة) :

المحاسبة هي وظيفة اخرى غير مسعودة تنظم الى قائمة المهن المسموح للاجانب العمل بها في السعودية عند العودة من بلدهم الى المملكة في تاريخ 1444، والموافق لعامنا 2023

6. مهن بائعي المحلات السعودية:

لاتختلف اهمية المهنة الغير المسعودة : بائعي المحلات التجارية في السعودية عن باقي المهن والوظائف المسموح للاجانب العمل بها و التي لاغنى عنها في السعودية في عامنا الحالي 2023.

لذلك تم الغاء سعودتها ضمن القائمة واصبحت وظيفة غير مسعودة وأيضا مهنة مسموح للأجانب العمل بها سنة 2023.

7. مهن مديري الحسابات :

مهنة هامة ايضاً تنظم الى قائمة الوظائف الغير المسعودة في المملكة لعام 2023 لتصبح واحدة من اهم المهن المسموحة للاجانب في السعودية.

8. مهنة سكرتارية الطب :

تم الغاء سعودتها ايضاً في المملكة العربية السعودية لتصبح واحدة من اهم المهن المسموح بها للاجانب واضافتها الى قائمة الوظائف الغير مسعودة لعام 2023 في وزارة و مكتب العمل بالمملكة.9. وظيفة السكرتارية التنفيذية

الوظائف المسعودة في السعودية 2023

قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بعض من الوظائف المسعودة، وهي عبارة عن وظائف كان مسموح للأجانب العمل فيها، ولكن قامت الحكومة بسعودتها وجعلها متاحة إلي المواطنين السعوديين فقط، وفيما يلي توضيح إلي أهم الوظائف المسعودة في السعودية، موضح إليكم كالتالي:

موظف الأمن

مسؤول علاقات حكومي

مدير شؤون العاملين

مدير شؤون الموظفين

مدير الموارد البشرية

محاسب حكومي

موظفي الجمارك

كاتب شكاوى

كاتب شؤون الموظفين

كاتب شؤون الأفراد

كاتب الإستقبال العام

كاتب استقبال فندقي

كاتب استقبال المرضى

المهن الخاصة بقطاع التعليم

مهن قطاع المحاماة.

توطين 5 مهن جديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة، في إطار خطتها لتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين ورفد الإقتصاد الوطني السعودي، وهي كالتالي:

1• مهن إدارة المشاريع، وتشمل مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، وسيكون تنفيذ القرار على مرحلتين؛ المرحلة الأولى بنسبة 35٪؜، والثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريال.• مهن المشتريات، بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتشمل مهن المشتريات؛ مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، وأخصائي مناقصات.

3• مهن المبيعات، توطين مهن المبيعات بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل مهن المبيعات؛ مدير مبيعات، مدير المبيعات الداخلية، وخدمات الزبائن، أخصائي براءة الاختراع، خبير مبيعات تسويق، بائع آلات طابعة واستنساخ، بائع حاسبات، مندوب مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، مدير مبيعات جملة، أخصائي تجاري، أخصائي مبيعات.

4 منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن: توطين 14 نشاطاً في منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.5• منافذ أنشطة التزيين والخياطة النسائية: توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشات، واشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

توطين المرحلة الثانية من أنشطة البريد

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود، وكذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية.

ويشمل توطين أنشطة البريد ونقل الطرود قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين، وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 50 % في جميع المنشآت المرخصة من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود، حيث تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقلفيما شملت المرحلة الثانية من توطين قطاع الأجهزة الطبية؛ توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80%، وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50%، حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة، ويسري على جميع المنشآت العاملة في أنشطة الأجهزة والمستلزمات الطبية.