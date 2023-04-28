أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بعودة صرف بدل غلاء المعيشة

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رياض - احمد صلاح - نشرت الصحيفة الرسمية للمملكة العربية السعودية خبراً سارا للمواطنين، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أمراً بعودة صرف بدل غلاء المعيشة، وذلك حرصاً من جلالته على تلبية احتياجات المواطنين اللذين يعانون غلاء الأسعار نتيجة الأزمة الافتصادية العالمية، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم الفئات المشمولين بالدعم بالإضافة إلى قيمة الدعم ومدة صرف بدل غلاء المعيشة كما سنعرض الشروط الواجب توافرها، كما سنوفر رابط التسجيل وطريقة التسجيل.

الملك سلمان بن عبد العزيز يأمر بعودة صرف بدل غلاء المعيشة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظة الله ورعاه وسدد خُطاه، بعودة صرف بدل غلاء لمدة عاماً مالياً واحد لفئات الموظفين العسكريين بالإضافة إلى المتقاعدين كما يشمل الموظفين المدنين، والضمان الاجتماعي وأيضاً الطلاب والطالبات.

وقد أمر صاحب السمو الملكي بصرف مبلغ شهري قدره 1500 ألف وخمسمائة ريال كبدل غلاء معيشة للموظفين العسكريين وأيضاً المدنين، كما يشمل الدعم أصحاب المعاش التقاعدي والذي يُصرف للمستفيدين من خلال المؤسسة العامة للتقاعد، وأيضاً المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية، ويبلغ قيمة بدل غلاء المعيشة إلى 700 سبعمائة ريال، ويشمل الدعم المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، حيث يصرف لهم بدل غلاء معيشة بقيمة 700 سبعمائة ريال، كما تستمر زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (15%)،ويعتبر هذا الدعم دعم إضافي حيث لا يتعارض مع الدعم الشهري لحساب المواطن، وذلك حرصاً من الدولة لتخفيف الأعباء الحياتية على المواطنين محدودي الدخل.

شروط صرف بدل غلاء المعيشة

الشروط الواجب توافرها للقدرة على صرف بدل غلاء المعيشة، ولمعرفة الشروط تابع السطور التالية:

أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن لا يتعدى الدخل الشهري لغير متزوج إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي، وللمتزوجين لا يتعدى الدخل الشهري ثمانية ألف ريال سعودي. يجب أن يكون عمر المتقدم خمس وثلاثون عاماً أو أكثر.

طريقة التسجيل لصرف بدل غلاء المعيشة

طريقة التسجيل لصرف بدل غلاء المعيشة