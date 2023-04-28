انت الان تتابع خبر قرار صادم من السعودية بمنع خروج الوافدين والمواطنين من المملكة بهذه الأغراض المهمة .. تعرف عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة السعودية عن عدد من الأمتعة المحظورة لجميع الركاب، والتي أبلغ بها المطار المسافرين بها وعدم السفر بأمتعة معينة، وأكد أن من يحمل هذه الأنواع من الحقائب لن يسمح له بمرورها.

أنواع الأمتعة المحظورة

وقام مطار الملك عبدالعزيز بجدة، بتوجيه نصائح للمسافرين في هذا الأمر على حسابه في” تويتر”، قائلا: إن هذه الأنواع من الأمتعة لن يُسمح بها على متن الطائرات، وهي:

1 – الأكياس المربوطة بحبل

2 – أكياس الملفوفة بالقماش

3 – الأمتعة مستديرة وغير منتظمة الشكل

4 – الأمتعة التي تتجاوز قيود وزن التذكرة

5 – الأمتعة القماشية

6 – أمتعة ذات أحزمة طويلة

ومؤخرًا، استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أولى الرحلات الجوية المباشرة المجدولة المنتظمة بين المملكة وجمهورية العراق.