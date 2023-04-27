انت الان تتابع خبر رسميا: وزارة التعليم السعودية تتخذ قرار مفاجئ حول اختبارات نصف الفصل الدراسي الثالث .. هل سيتم إلغاءه؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت إدراة التعليم في المملكة العربية السعودية عن ان يوم الأحد المقبل هو موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لكافة الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.

وهذه الاختبارات سوف تستمر لمدة خمسة أيام دونما تأثير على انتظام اليوم الدراسي.

وهذه الاختبارات تشمل طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وطلاب المرحلة المتوسطة، والصف الأول والثاني الثانوي.

وقالت وزارة التعليم، إن الاختبارات يتم وضع درجات أعمال السنة عليها بواقع 20 درجة، يضاف إليها درجات المهام الأدائية والأعمال والمشاريع التي يقوم بها الطالب خلال العام.

الفصل الدراسي الثالث

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.