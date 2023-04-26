انت الان تتابع خبر المرور السعودي يحذر وبشدة من مخالفة مرورية جديدة وشائعة غرامتها 900 ريال ولو لم تعلم .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للمرور السعودية اصدرت عدد من الضوابط والشروط التي يجب الإلتزام بها لكل من يرغب بتظليل زجاج سيارته، لذلك قامت بتحذيى السائقين من مخالفة تلك الشروط والضوابط، كي لا يتعرضوا لغرامات مالية وعقوبات قانونية تصل إلى السجن.

حيث ان تسجيل المخالفة على السيارة لايقتصر أثناء سيرها فقط، ويمكن لرجل المرور أن يسجل مخالفة التظليل حتى وان كانت السيارة واقفه أمام المنزل.

وفي هذا الصدد قال المحامي وصانع المحتوى السعودي “زياد الشعلان”، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”:” يحق للعسكري أن يعطيك مخالفة تظليل تتراوح وأضاف الشعلان:”المخالفات المرورية ليس من شروط تطبيقها أن تكون السيارة في حالة حركة”.

نسبة التظليل في السعودية 1444

أكدت إدارة المرور بأن نسبة التظليل المسموح بها تختلف باختلاف نوع السيارة، وأنه يجب على السائق تجنب تظليل الزجاج الأمامي للسيارة، لتسهيل الرؤية أثناء القيأن يكون التظليل غير عاكس للصور.

ألا يحتوي التظليل على أي نقوش أو صور أو زخارف تحجب الرؤية وتشتت انتباه السائق وتؤثر على درجة الشفافية.

يلزم أن يكون التظليل من الأدوات المسموح بها من قبل المرور السعودي.

الالتزام بالإجزاء المسموح بتظليلها والتي أعلنت عنها إدارة المرور. الأجزاء المسموح بتظليلها في السيارة أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، بأنه يوجد مجموعة من الأجزاء في المركبة التي يسمح بتظليلها فقط، وفي حالة عدم الالتزام بالأجزاء المسموح بها وتظليل أي أجزاء أخري من السيارة، يتعرض السائق إلى غرامة مالي وعقوبة قانونية، وجاءت الأجزاء المسموح بتظليلها كالآتي: الأجزاء الزجاجية الجانبية في المقاعد الخلفية. تظليل شفاف من داخل المركبة، ويلزم أن يكون التظليل لا يعيق الرؤية ولا يزييمنع تظليل الزجاج الأمامي الجانبي الخاص بالسائق والمرافق إلا في حالات خاصة، طبقًا لموافقة المرور السعودي.

المركبات المسموح بتظليلها: قالت الإدارة العامة للمرور في السعودية أن المركبات المسموح بتظليلها هي المركبات التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

آ المركبات غير المسموح بتظليلها: أوضحت إدارة المرور أن هناك عددا من المركبات لا يسمح بتظليلها، وهي كالتالي: سيارات الأجرة العامة (الليموزين). سيارات التأجير اليومي. سيارات السبور (باب واحد). مركبات نقل البضائع.