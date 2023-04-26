انت الان تتابع خبر السعودية تعلن فرض شروط هامة وجديدة لتجديد الإقامات المنتهية .. وتكشف عن الرسوم بعد التعديلات الأخيرة! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية كشفها عن تنويهات هامة تتعلق بطرق تجديد الإقامة المنتهية وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية المتعددة لنظام منصة أبشر جوازات.

وقد بينت الجوازات ثمن رسوم تجديد إقامة سائق عمومي، وقامت بالكشف أيضًا عن قسمة رسوم تجديد إقامة المقيمين وطريقة السداد أو الاستعلام عن السداد.

شروط تجديد إقامة سائق عمومي

تم الكشف عن عدة ضوابط وشروط من الواجب توافرها كي يستطيع السائق العمومي من تجديد الإقامة في المملكة على النحو الآتي:

الإقامة والتواجد داخل الأراضي السعودية.

دفع المخالفات المرورية إن وجد.

دفع رسوم تجديد الإقامة.

امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية.

وجود بصمة وصورة للسائق لدى إدارة الجوازات السعودية.

رسوم تجديد إقامة سائق عمومي

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن رسوم تجديد إقامة سائق وقد شملت كافة الشرائح المختلفة والتي تتوفق على تأشيرة الوافد:

يندرج رسوم تجديد الإقامة للسائق تحت بند إصدار وتجديد الإقامة الخاصة بعمالة المؤسسات والشركات برسوم قدرها 650 ريال.

رسوم تجديد الإقامة سنويًا 3600 ريال – بقيمة 300 ريال شهريًا. و100 ريال رخصة العمل.

رسوم إقامة المرافقين لسائق العمومي 4350 ريال.

تجديد إقامة السائق العمومي عبر أبشر

الولوج إلى نظام أبشر.

اختيار أبشر أفراد وكتابة الاسم ورقم الإقامة وكلمة المرور.

يصلك رسالة على الجوال بها كود الدخول قم بإدخاله بالمكان المحدد.

والدخول للصفحة الرئيسية واختيار خدمات أبشر النقر على الخدمات الإلكترونية ثم خانة المكفولين واختيار تجديد الإقامة .

البدء في قراءة التعليمات والشروط بشكل جيد والنقر على المتابعة.

تحديد نوعية الإقامة وظيفة سائق عمومي.

تحديد مدة الإقامة المراد تجديدها فيها.

مراجعة كل البيانات للتأكد من كونها صحيحة.

قم بدفع رسوم تجديد الإقامة للسائق بأحد وسائل الدفع المتاحة.

يتم إرسال رسالة نصية تفيد بتجديد الإقامة بنجاح.

تسديد رسوم إقامة سائق عبر الراجحي

قم بالولوج لمصرف الراجحي مباشر أفراد.

وتسجيل الدخول يرسل النظام لك كلمة تفعيل للدخول لحسابك

من القائمة الرئيسية النقر على المدفوعات الحكومية.

ثم خيار خدمات المقيمين وتحديد نوع العملية دفع ونوع الطلب إصدار إقامة جديدة.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة: رقم الحدود ومدة الإقامة ورقم الكفيل والوظيفة وتحديد رقم الحساب الذي تريد الخصم منه

النقر على استمرار تفتح لك صفحة جديدة بها اسم العمل والوظيفة ورقم الحدود ومدة الإقامة ورسوم التجديد انقر على تأكيد.

تظهر صفحة تفيد بنجاح تسديد الرسوم ثم العودة لنظام أبشر والنقر على اسم السائق

الموافقة على الشروط والأحكام وتظهر رسالة بتأكيد تجديد الإقامة للسائق بنجاح.