انت الان تتابع خبر اتفرج : أمير سعودي كبير يمارس التفحيط بهذا الموديل النادر من السيارات .. لن تصدق ما هي؟ (فيديو) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي السعودي أحمد العرفج بعمل لقاء جديد مع الأمير عبدالعزيز بن فهد الفيصل وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك.

حيث طرح العرفج عدد من الأسئلة على الأمير بشأن أول سيارة حصل عليها قائلا : " إيش موديل أول سيارة اقتنيتها؟.. ومن عطاك إياها؟ .. وهل فحطت فيها ولا لا؟ " .

وأجاب الأمير عبدالعزيز بقوله : " عطاني إياها أخوي عبدالله الله يرحمه موديل ازنوبيل عام 56 وكان لونها أحمر وسكري".

وسأله "العرفج" : " ليش عطاك الأمير عبدالله هل هو يعطي شرهات؟" ليرد الأمير : " كان يعطف علي لأني كنت أسوي حركات تجبرهم عليها مثل أدعي المرض في الشمس والوالدة كانت تميل لي أكثر" مشيراً إلى أن والدته من "آل الشيخ".