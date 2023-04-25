انت الان تتابع خبر بعد أعمال الهدد في جدة وإزالة العشوائيات .. لـن تصدق كم يبلغ سعر متر نزع الملكية فيها؟! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقـوم معظم الـدول حـول الـعـالم بالسعي الى تنظيم وترتيب المدن والشوارع والأحياء الخاصة بها ليتناسب مع التطور الهائل في الهندسة المعمارية.

وكذلك سعيا منها لضمان حياة كريمة أفضل لكل مواطنيها، واحيانا تضطر هذه الدول إلى إزالة الأحياء العشوائية المختلفة والتى تفتقر إلى البنية التحتية الصحية أو قد تعمل على تشكيل خطر أو تعطي شكلاً غير حضارياً عن المدينة.

مدينة جدة في السعودية تعتبر من أجمل المدن السعودية، والأكبر المدن السياحية في الخليج العربي، وفي خطوات لإعادة تشكيل المدينة فإن بلدية جدة تعمل على إعادة تأهيل الأحياء العشوائية في جدة لقاء دفع تعويضات للمتضررين، من خلال سطورنا هذه سوف نتعرف على سعر نزع الملكية في جدة، وما هي شروط الحصول على التعويض.

التعويضات في جدة 1443

تعتبر مدينة جدة من المدن المميزة في المملكة العربية السعودية، يقطنها العديد من السعوديين وغير السعوديين يعيشون في مناطق متفرقة في جدة، في ظل حالة من التردي وسوء المعيشة، وذلك لأن المناطق العشوائية في تلك المناطق تفتقر إلى البنية التحتية وإلى الخدمات الإنسانية، إضافة إلى تواجد الخطر المحدق في تلك المناطق بسبب البيئة المتهالكة، وقد أطلقت الحكومة السعودية هذا المشروع من أجل معالجة هذه المشكلة والانتهاء من الأحياء العشوائية واستبدالها بمناطق مرتبة وذات كفاءة عالية تلبي احتياجات السكان وتطلعات الوطن.

أسباب هدم المناطق العشوائية في جدة

تعتبر مشكلة الأحياء العشوائية من المشاكل التي تنتشر في العديد من الدول، هناك العديد من الأسباب التى جعلت الحكومة في المملكة العربية السعودية تتجه لمشروع إعادة تنظيم الأحياء العشوائية، فيما يلي نستعرض معك أسباب هدم المناطق العشوائية في جدة:

افتقار تلك المناطق إلى البنية التحتية السليمة.

معظم تلك المناطق لم تخضع إلى أي نوع من التخطيط العمراني المنظم على أيدي المتخصصين.

الافتقار إلى شبكة الطرق في تلك المناطق؛ وذلك بسبب بناؤها بشكل عشوائي وغير ممهدة بشكل سليم، وافتقارها إلى الأرصفة.

تدني مستوى المتعلمين والافتقار إلى وجود المدارس.

انتشار الفقر والمرض بسبب الضغوط الديموغرافية وقلة فرص العمل.

الافتقار للخدمات الأساسية بسبب عدم تواجد شبكات الصرف الصحي والإنترنت والمياه والهاتف والكهرباء.

إعادة تنظيم الخدمات والمرافق التي توجد بها.

إعادة تنظيمها بشكل متقدم وحضاري ملائم للمملكة.

التخلص من جميع المخاطر الخاصة بالمباني العشوائية، سواء تلك المناطق التي تهدد أمن السكان أو الساكنين حولها.

تواجد المستنقعات المالية والتي أصبحت مصدر تفشي الأمراض بسبب التنظيم السيئ.

كم سعر متر نزع الملكية في جدة

حتى هذه الأثناء لم يتم تحديد سعر متر نَزع الملكيّة في جدة، ومع ذلك فالأمانة قامت بالإعلان عن فتح التسجيل لجميع المواطنين الذين تضرروا من المشرع من التوجه إلى الفرع الرئيس للأمانة وتقديم الأوراق المطلوبة ليتم تسجيلهم ضمن كشف التعويضات والتي من خلالها سيتم تعويض الأرض والممتلكات بناء على أوراق الملكيَة، بينما الذين لا يملكون أوراق ملكيَة فإن التعويض سيكون مقتصر وحسب على الممتلكات المتلفة