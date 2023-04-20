انت الان تتابع خبر عاجل: السعودية تعلن حظر ومنع إقامة صلاة العيد في جميع المدن لهذا السبب المفاجئ .. تفاصيل! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية اعلنت عن الاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع وحظر إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي متوقع ان يحصل فيها الأمطار.

حيث أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس عن نجاح الخطة التشغيلية التي قامت الرئاسة بإعدادها لليلة 29 من رمضان 1444هـ، وذلك بتهيئة الخدمات اجمع، حيث أتم المعتمرون والمصلون مناسك العمرة وصلاة التراويح وشهدوا ختم القرآن الكريم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وذلك ضمن عمل تكاملي بتعاون ومشاركة الجهات المعنية العاملة في الحرمين الشريفين التي تقدم خدماتها طيلة ليالي شهر رمضان المبارك.

وأكد معاليه أن الرئاسة عملت بشكل مكثف ومستمر على تطهير وتعقيم، وغسل وتعطير المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتهما ومرافقهما، باستخدام تجهيزات ومواد ذات جودة وكفاءة عالية، تضمن تسخير للتقنية بتوفير البايوكير والروبوتات الذكية، مشيراً إلى توفير سقيا ماء زمزم المبارك في كل جنبات وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يغطي أعداد المصلين والمعتمرين والمعتكفين.

وفي جانب الخدمات لمناسك السعي والطواف والزيارة، جرى تمكين كبار السن و ذوي الإعاقة من الطواف والسعي والزيارة، من خلال توفير عربات عادية وكهربائية، مخصصة لسهولة الحركة وتيسير القيام بالعبادات والمناسك بكل يسر وسهولة. وأشار معاليه إلى أن نجاح خطتها تحقق بفضل من الله سبحانه ثم الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصها على ضرورة تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي