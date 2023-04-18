السعودية تفرض عقوبة موجعة لكل مقيم ارتكب هذه المخالفة مؤخرا .. تعرف عليها فورا!

انت الان تتابع خبر السعودية تفرض عقوبة موجعة لكل مقيم ارتكب هذه المخالفة مؤخرا .. تعرف عليها فوراوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية من ضبط (67) مخالفًا لنظام البيئة، (49) مواطنًا، و(18) مقيماً من الجنسية السودانية، قاموا بارتكاب مخالفات رعي (2462) متنًا من الإبل، و(500) رأس من الأغنام.

محمية الملك عبدالعزيز الملكية

حيث تم ذلك في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

العقوبات

‎وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

أرقام الإبلاغ

‎وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.