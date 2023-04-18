انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار الوقود في السعودية مع ارتفاع الأسعار عالمياً .. و أرامكو تعلن عن الأسعار الجديدة المخيفة (تعرف عليها) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر أبريل 2023م من أكثر ما يتم البحث عليه في المملكة العربية السعودية، حيث أن يريد مئات المواطنين السعوديين من التعرف على الأسعار المتغيرة لكافة أنواع البنزين المتنوعة، وهذا بعد أن أعلنت شركة أرامكوا للنفط السعودي عن تغير أسعار النفط بصفة دورية منذ بدء كل شهر ميلادي.

وهذا تكون هي الشركة المسؤولة بشكل رمي عن تحديد جميع أسعار النفط بالسعودية، بعد أن يتم المراجعة الدوري والتي تتم بالتحديد بيوم 10 من كل شهر ميلادي، وبالفعل قامت شركة أرامكو بالإعلان عن التحديثات الجديدة بأسعار الديزل لهذا الشهر الحالي، بالتزامن مع قرب الموعد المحدد لإطلاق الأسعار البنزين الجديدة للوقود خلال شهر يناير الجاري، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم كل ما يتعلق بتفاصيل الأسعار الجديدة للبنزين بالمملكة العربية السعودية.

اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2023م

وتقوم الشركة بنصح المواطنين باستخدام نوع الوقود الذي سيكون مناسباً لسياراتهم، وفي العادة يكون 91 بنزينًا مناسبًا لمعظم السيارات الحديثة، أما بنزين أوكتان 95 فهو أكثر ملاءمة للسيارات عالية الأداء، وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمستخدمين الرجوع لوكلاء السيارات الخاصة بهم في أي وقت إذا كانوا غير متأكدين مما إذا كان الوقود مناسبًا للسيارة أم لا. كما تحذر من استخدام البنزين برقم أوكتان أقل من الموصى به من قبل وكلاء السيارات، حيث قد يترتب على ذلك مخاطر حادة على السيارة فيما بعد، لذلك، ليس من الآمن على المستخدمين استخدام وقود منخفض رقم الأوكتان لمركبة عالية الأداء والتي يلزم لها وقودًا عالي الأوكتان، في حين أنه لا يحدث أي ضرر للمحرك عند استخدام وقود عالي الأوكتان، ويرجى ملاحظة أنه إذا كنت تستخدم وقودًا بدرجة أوكتان أعلى مما هو موصى به في دليل التوكيل، فلن تتأثر السيارة ولن تشعر بأي تغيير على الأرجح.

وحاليا أسعار البنزين في السعودية تبلغ هذا السعر

2.18. بنزين 91.

2.33. بنزين 95.

0.75. ديزل

0.81. الكيروسين

0.90. غاز البترول المسال