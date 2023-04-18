انت الان تتابع خبر أمر ملكي بتعديل شامل لأسعار الإقامات والزيارات والتأشيرات في السعودية .. تعرف على الأسعار الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت الحكومة السعودية عن رسوم تجديد الإقامة بالسعودية لهذا العام فقد وضحت وزارة العمل بالتنسيق مع الجوازات السعودية عن خصم مدة تأشيرة الإقامة من ست سنوات إلى أربع سنوات.

وبالامكان الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي ومعرفة قائمة أسعار التأمين الصحي لتأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر الاستعلامات الإلكترونية.

وقامت بإصدار قرارات جديدة تخص سعر تجديد الإقامة للمغترب، وأسعار تجديد الإقامة للمواطنين، ورسوم تغيير المهنة ورسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية، وكيفية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة عبر بوابة أبشر للجوازات السعودية،كل ذلك نعرضها لكم فيما يلي:

أسعار رسوم تجديد الإقامة ورسوم المرافقين

أسعار رسوم الإقامة للمغترب بلغت 650 ريال سعودي.

رسوم المرافقين سواء إضافة مولود جديد أو إضافة تابع من خارج السعودية وصلت إلى 2000 ريال سعودي.

رسوم تغيير المهنة للوافدين بلغت 1000 ريال سعودي.

أسعار نقل الكفالة وصلت 2000 ريال سعودي للمرة الأولى.

رسوم نقل الكفالة للمرة الثانية بلغت 4000 ريال سعودي.

سعر نقل الكفالة للمرة الثالثة بلغت 6000 ريال سعودي

هل تم تخفيض رسوم المرافقين 2023

ذكرت مديرية الجوازات السعودية عبر تصريحات رسمية لها بأنه لا توجد صحة للشائعات المنتشرة بخصوص تخفيض رسوم المرافقين لعام 2021 ولكن صرحت المديرية بتثبيت رسوم المرافقين الجديدة 2021 عند 400 ريال سعودي للفرد الواحد ويتم دفع المبلغ شهريًا، حيث لم يتم اعتماد زيادة أو نقصان في الرسوم، حيث نلاحظ استقرار في أسعار سوم المرافقين كما كانت عليها في العام الماضي، ولكن يجب التنويه بأن الحومة السعودية أصدرت بتاريخ 6 مارس 2021 ميلادية بعض القرارات الجديدة التي تدور حول مراجعة جميع تكاليف رسوم الإقامة للعمالة الأجنبية والوافدين.

الإقامة المميزة في السعودية

حددت السلطات السعودية شروط الحصول على الإقامة المميزة، كما وضعت رسوم الإقامة المميزة، ومن أهم المزايا التي يتمتع بها من يحصل على الإقامة المميزة بالمملكة أنه يستطيع امتلاك العقارات بالمملكة، ويكون له حق مزاولة الاستثمار واستقدام العمالة، كما تتيح له الإقامة المميزة امتلاك وسائل النقل الخاصة، ويمنح له حق الانتفاع بالممتلكات لمدة 99 عامًا في المدينة المنورة ومكة، وإليكم شروط ورسوم الإقامة المميزة في السعودية:

رسوم تأشيرة الخروج والعودة

حددت الجوازات السعودية أسعار تأشيرة الخروج والعودة ورسوم الخروج النهائي، وسنقدم بعرض كل ما يخص رسوم تأشيرة الخروج والعودة بالتفصيل من خلال السطور التالية:

أسعار تأشيرة الخروج لسفرية واحدة بلغت 200 ريال سعودي.

أسعار تأشيرة الخروج لمدة شهرين بلغت 100 ريال سعودي عن كل شهر إضافي.

بلغت رسوم تأشيرة الخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر لعدة سفريات 500 ريال سعودي، وسيدفع المغترب رسوم قيمتها 200 ريال سعودي عن كل شهر إضافي.

رسوم تأشيرة المرافقين بلغت 500 ريال سعودي في حالة تعديه الـ 18 عاماً.

أما تأشيرة الخروج النهائي تمنح مجانا.

ملحوظات هامة للتجديد الإلكتروني لإقامة عامل:

الحد الأقصى لتجديد الإقامة إلكترونيا من خلال خدمة مقيم هو 100 عامل فقط حسب القوانين السعودية.

إذا كانت حالة الإقامة للعامل سارية نجد علامة صح باللون الأخضر بجانب أسمه، أما إذا كانت حالة الإقامة غير سارية نجد علامة خطا أو اكس، وذلك يعني أنه يستوجب عليه تجديد الإقامة للعامل.

الفئات المعفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة 2022

قامت المملكة العربية السعودية بإجراء تعديلات على الفئات المعفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة حيث ضمت هذه التعديلات الفئات التالية:

الطلاب الذين يحملون تأشيرة دراسية.

الوافدون الذين يحصلون على تأشيرة خروج نهائي من السعودية.

أبناء العمالة الوافدة أو الأبناء الذين تم ولادتهم في الأرضي السعودية.

تجزئة سداد رسوم الإقامة ورخصة العمل

تسعى الحكومة السعودية إلى تعزيز سوق العمل بالمملكة من خلال تطوير العلاقة التعاقدين بين العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال في السعودية، وفي ضوء ذلك أقر مجلس الوزراء السعودي قرارًا جديدًا فيما يختص بطريقة استحصال رسوم الإقامات ورخص العمل، وتساعد الحكومة من خلال القرارات الجديدة أصحاب الأعمال من تحقيق السيول النقدية المطلوبة حيث نص القرار الجديد على إمكانية تجزئة تحصيل رسوم تجديد رخصة العمل والإقامة،وبموجب هذا القرار يتمكن صاحب العمل أو المنشأة في القطاع الخاص من سداد هذه الرسوم بشكل ربع سنوي، لكن لا يسري القرار على رسوم العمالة المنزلية.

ينبغي على جميع الوافدين العاملين بالمملكة العربية السعودية بتجديد الإقامة في وقتها قبل انتهاء الإقامة حتى لا يتعرض المخالف لعقوبات قانونية، حيث شددت وزارة العمل السعودية على ضرورة دفع رسوم تجديد الإقامة من خلال موقع أبشر الجوازات السعودية والالتزام بالقيام بالفحوصات الطبية اللازمة لتجديد الإقامة، حيث وضعت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة شروط تجديد الإقامة بالسعودية