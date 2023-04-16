انت الان تتابع خبر رسميا: وزارة التعليم السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث وموعد عودة الدراسة .. هل ستكون عن بعد؟والان مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - قبل بدء السنة الدراسية الجديدة لعام 1444/2023 فإن وزارة التعليم السعودية كشفت عن الخريطة الزمنية للتقويم الدراسي وبينت فيها موعد بدء العام الدراسي والإجازات.

حيث أنه من المقرر أن تقام الاختبارات النهائية في يوم الاثنين 12 يونيو 2023 م الموافق 23 ذو القعدة 1444 لجميع المراحل التعليمية “الابتدائية، المتوسطة، الثانوية” مع العلم ان الاختبارات حضورية وسوف تستمر لـعشرة أيام الى 22 يونيو 2023 م الموافق 4 ذو الحجة 1444 وبعدها ستبدأ الإجازة النهائية.

ماهو موعد بداية نهاية العام الدراسي 1444

من المقرر أن يحصل الطلاب والطالبات على الإجازة النهائية للعام الدراسي على النحو التالي:

حصل الطلاب على أجازة عيد الفطر للمدارس يوم الأربعاء 13 أبريل 2023 م الموافق 22 رمضان 1444، وقد وضحت وزارة التعليم أن مدة الإجازة ثلاثة عشر أيام، ويعود الطلاب للدراسة بعد إجازة عيد الفطر في هذا الموعد يوم الأربعاء 26 أبريل 2023 م الموافق 6 شوال 1444 ھ.